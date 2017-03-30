Садуакасова впервые сыграет в мужском чемпионате

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Соревнования пройдут со 2 по 22 апреля, в них примут участие 22 лучших шахматиста страны.

В женском финале сразятся недавно получившая звание мужского международного мастера Жансая Абдумалик, чемпионка мира среди сеньоров Елена Анкудинова, а также Айсезим Мухит, Гулисхан Нахбаева, Мадина Давлетбаева и Арнаш Бауыржан.

В мужском турнире за звание чемпиона страны будут бороться нынешний чемпион Казахстана Петр Костенко, номер 1 в казахстанском рейтинге шахматистов Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Кирилл Кудеринов, а также юниоры Денис Махнев, Жанат Саин и Жандос Агманов.

Впервые в мужском чемпионате страны сыграет специальный номинант Казахстанской федерации шахмат Динара Садуакасова, недавно получившая звание мужского международного мастера и вошедшая в список 30 лучших шахматисток мира.

«Я обратилась в КФШ с просьбой разрешить мне играть в мужском чемпионате страны и рада, что моя просьба была удовлетворена. Акцентировать внимание на этом, я считаю, не стоит. Прецеденты уже были, даже в Казахстане. Я давно играю с мужчинами на различных турнирах и не вижу в этом чего-то необычного», — прокомментировала Динара Садуакасова.

В заседании и голосовании тренерского совета КФШ по списку участников финала чемпионата участвовали главный тренер сборной страны Павел Коцур, старший тренер Павлодарской области и секретарь тренерского совета Евгений Егоров, государственный тренер Дастан Капаев, тренер детско-юношеской сборной Казахстана Ануар Исмагамбетов и др.

Финал чемпионата Казахстана по шахматам пройдет по круговой системе в 11 (среди мужчин) и 9 (среди женщин) туров в алматинском гостиничном комплексе «Отрар». Полностью список финалистов чемпионата Казахстана по шахматам опубликован на сайте КФШ.