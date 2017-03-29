Макропулос: Илюмжинов сам спровоцировал сложившую ситуацию в FIDE с его отставкой

В понедельник днем FIDE сообщила о том, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку. Илюмжинов предположил, что Макропулос и исполнительный директор FIDE Найджел Фримен хотели совершить переворот в организации.

«Во время президентского совета в Афинах ни один из членов совета не поднимал вопрос о вашей отставке. Наоборот, вы сами несколько раз предлагали свою отставку и в конце президентского совета в эмоциональной форме вы объявили членам президентского совета “Я ухожу в отставку”, повторив это еще два раза. Я хочу вам напомнить, что эта ситуация стала результатом ваших собственных действий», — говорится в письме Макропулоса на имя Илюмжинова, опубликованного на сайте FIDE.