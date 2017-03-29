Макропулос: Илюмжинов сам спровоцировал сложившую ситуацию в FIDE с его отставкой
Глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов сам спровоцировал сложившуюся ситуацию с его отставкой, заявил
вице-президент FIDE Георгиос Макропулос.
В понедельник днем FIDE сообщила о том, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку. Илюмжинов предположил, что Макропулос и исполнительный директор FIDE Найджел Фримен хотели совершить переворот в организации.
«Во время президентского совета в Афинах ни один из членов совета не поднимал вопрос о вашей отставке. Наоборот, вы сами несколько раз предлагали свою отставку и в конце президентского совета в эмоциональной форме вы объявили членам президентского совета “Я ухожу в отставку”, повторив это еще два раза. Я хочу вам напомнить, что эта ситуация стала результатом ваших собственных действий», — говорится в письме Макропулоса на имя Илюмжинова, опубликованного на сайте FIDE.
«Очень несправедливо обвинять Фримена в распространении ложных слухов. Особенно, учитывая, что вы знали, что Найджел публиковал только реальные факты вместе с вашими ответами. Что касается ваших заявлений в СМИ о попытке переворота, импичменте и призывах к вашему увольнению, то я хотел бы подчеркнуть, что они не соответствуют действительности и могут быть легко опровергнуты записью с заседания», — продолжил
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