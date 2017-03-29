Макропулос: Илюмжинов своими действиями сам спровоцировал скандал

«Я хотел бы напомнить, что эта ситуация сложилась из-за ваших собственных действий. Вам во время и до начала президентского совета несколько человек сказали, что дискуссия была начата ошибочно, что президентский совет FIDE не служит вам в решении ваших личных дел», — говорится в письме.