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29 марта 2017, 17:52 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Макропулос: Илюмжинов своими действиями сам спровоцировал скандал

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заместитель президента Международной шахматной федерации (FIDE) Георгос Макропулос в письме на имя президента организации Кирсана Илюмжинова заявил, что тот сам виноват в создавшейся скандальной ситуации, заявив несколько раз во время президентского совета в Афинах о собственном увольнении. Текст письма опубликован на официальном сайте организации.

«Я хотел бы напомнить, что эта ситуация сложилась из-за ваших собственных действий. Вам во время и до начала президентского совета несколько человек сказали, что дискуссия была начата ошибочно, что президентский совет FIDE не служит вам в решении ваших личных дел», — говорится в письме.
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Новости Шахмат, шашек

Илюмжинов: Для увольнения Фримена и Макропулоса нужно решение конгресса в 2018 году

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Для увольнения исполнительного директора Международной федерации шахмат (FIDE) Найджела Фримена и первого вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса нужно решение конгресса в 2018 году, заявил глава организации Кирсан Илюмжинов, уточнив, что лично он уволить чиновников не может.
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