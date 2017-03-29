Илюмжинов заявил, что не вмешивается в политику, когда речь идет о шахматах

В понедельник днем FIDE сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку на заседании президентского совета FIDE в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил агентству «Р-Спорт», что не подавал в отставку. Во вторник в Москве состоялась встреча Илюмжинова и главы Федерации шахмат России Андрея Филатова с журналистами. На этой встрече глава FIDE подчеркнул, что санкции властей США не мешают ему работать во главе федерации.

«Грузинская шахматная федерация недавно выразила мне протест, что я вручал награды детям из Абхазии. Я вручал такие подарки детям многих стран. Грузинская федерация обвинила меня в том, что я вмешиваюсь в политику. Я на президентском совете сказал, что я вне политики. Это же дети! Как я могу вручить подарки детям из Монголии, ЮАР и не вручить ребенку из Абхазии? Я что должен был сказать ребенку: иди разбирайся с Грузией сначала? Нет, конечно», — сказал Илюмжинов журналистам.

«(Игорь) Додон (президент Молдавии) предложил провести один из будущих женских чемпионатов мира в Молдавии. В ближайшее время лечу с ним в Молдавию, потом в Тирасполь, Приднестровье. Передам шахматные часы детским шахматным школам. Как глава FIDE, я могу включать талантливых людей в список участников престижных турниров. Так я включил в свое время 16-летнего Сергея Карякина. Таким образом, я передал одно место для талантливого ребенка Молдавии, чтобы президент страны сам выбрал, он передал это право Приднестровью», — добавил Илюмжинов.