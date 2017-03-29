Илюмжинов: Для увольнения Фримена и Макропулоса нужно решение конгресса в 2018 году

В понедельник днем FIDE сообщила о том, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что не подавал в отставку. Глава FIDE попросил Фримена опубликовать опровержение на официальном сайте федерации, однако чиновник не сделал этого, несмотря на устное обещание.

«Если брать по фактам, то (переворот), видимо, хотел совершить Фримен. Макропулос тоже отключил телефон, хотя он находился в этот момент в офисе в Греции. Как я могу воздействовать сейчас? По уставу раз в 4 года избираются президент и все руководство. При этом на должность исполнительного директора и некоторые другие должности сам президент предлагает кандидатуры. Я сам предложил Фримена и Макропулоса, и их одобрили. Я видимо ошибся в этих людях, но чтобы уволить их, нужно решение конгресса в 2018 году», — сказал Илюмжинов журналистам.

«По уставу я лично никого не могу увольнять. Только если они сами напишут заявление по собственному желанию. Я не рассматривал вариант процедуры обращения в комитет по этике (из-за действий Фримена). Я мыслю категориями стратегическими. Технической частью я не занимался», — добавил глава FIDE.