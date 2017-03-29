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29 марта 2017, 11:58 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов: Переворот в FIDE пытались устроить Фримэн и Макропулос

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Исполнительный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Найджел Фримэн и заместитель президента организации Георгос Макропулос пытались устроить переворот в FIDE. Об этом журналистам заявил президент организации Кирсан Илюмжинов.

Глава организации отметил что доверял этим людям а они захотели совершить небольшую революцию Увеличить
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«Я требовал Найджела Фримэна, исполнительного директора, поставить опровержение, когда на сайте FIDE появилась информация о моей отставке. Написал ему письма, звонил. Но он отключил телефон. То же самое сделал и Макропулос, хотя я точно знаю, что он был в это время в офисе FIDE в Афинах», — сказал Илюмжинов.

«Видимо, захотели совершить небольшую революцию. Переворот хотели сделать. Как раньше телеграф захватывали», — добавил он.

«Видимо, они боятся потерять свои тепленькие места», — сказал Илюмжинов, добавив, что чтобы их уволить, необходимо решение делегатов конгресса FIDE. «Я сам их не могу отправить в отставку, хотя я им доверял», — пояснил он.

В понедельник на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке Илюмжинова. Согласно сообщению, сам он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако глава FIDE эту информацию опроверг. Согласно его заявлению, он готов исполнять функции президента организации и будет вновь выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, которые пройдут в 2018 году в Баку.

Во вторник FIDE начала внутреннее расследование по инциденту с сообщением об отставке Илюмжинова.
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Новости Шахмат, шашек

Илюмжинов готов уйти в отставку, если будет доказано, что он препятствие для FIDE

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Кирсан Илюмжинов заявил, что готов уйти со своего поста, если кто-то докажет, что он является препятствием для организации, но только из-за санкций, наложенных на него властями США, он этого делать не намерен.
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