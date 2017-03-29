Илюмжинов готов уйти в отставку, если будет доказано, что он препятствие для FIDE
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Кирсан Илюмжинов заявил, что готов уйти со своего поста, если кто-то докажет, что он является препятствием для организации, но только из-за санкций, наложенных на него властями США, он этого делать не намерен.
В понедельник днем FIDE сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку на заседании президентского совета FIDE в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил агентству «Р-Спорт», что не подавал в отставку.
Во вторник на официальном сайте FIDE появилось сообщение, что внеочередное заседание президентского совета FIDE, на котором обсудят отставку Илюмжинова, пройдет 10 апреля.
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