Илюмжинов готов уйти в отставку, если будет доказано, что он препятствие для FIDE

В понедельник днем FIDE сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку на заседании президентского совета FIDE в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил агентству «Р-Спорт», что не подавал в отставку.

Во вторник на официальном сайте FIDE появилось сообщение, что внеочередное заседание президентского совета FIDE, на котором обсудят отставку Илюмжинова, пройдет 10 апреля.