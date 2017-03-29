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29 марта 2017, 11:51 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Илюмжинов готов уйти в отставку, если будет доказано, что он препятствие для FIDE

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Кирсан Илюмжинов заявил, что готов уйти со своего поста, если кто-то докажет, что он является препятствием для организации, но только из-за санкций, наложенных на него властями США, он этого делать не намерен.

В понедельник днем FIDE сообщила, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку на заседании президентского совета FIDE в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил агентству «Р-Спорт», что не подавал в отставку.

Во вторник на официальном сайте FIDE появилось сообщение, что внеочередное заседание президентского совета FIDE, на котором обсудят отставку Илюмжинова, пройдет 10 апреля.

«Если кто-то докажет, что я являюсь препятствием для FIDE, я готов уйти. Но из-за каких-то санкций я не уйду. Я обращался в ФБР, ЦРУ. Я готов пройти полиграф. Если вы докажете, что я нарушил какие-то американские законы, я готов нести ответственность. Если нет — то давайте извиняйтесь. Мой паспорт до сих пор лежит в американском посольстве», — сказал Илюмжинов журналистам.
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