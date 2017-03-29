Илюмжинов заявил, что привлек в FIDE порядка $100 млн за счет спонсоров и партнеров
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что привлек в федерацию порядка 100 миллионов долларов за счет партнеров и спонсоров.
В понедельник днем FIDE сообщила о том, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку на заседании президентского совета FIDE в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил агентству «Р-Спорт», что не подавал в отставку.
«Некоторые члены совета начали поддавливать. Были предложения, чтобы я не выдвигался на следующих выборах
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