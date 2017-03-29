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29 марта 2017, 11:51 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Илюмжинов заявил, что привлек в FIDE порядка $100 млн за счет спонсоров и партнеров

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что привлек в федерацию порядка 100 миллионов долларов за счет партнеров и спонсоров.

В понедельник днем FIDE сообщила о том, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку на заседании президентского совета FIDE в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил агентству «Р-Спорт», что не подавал в отставку.

«Некоторые члены совета начали поддавливать. Были предложения, чтобы я не выдвигался на следующих выборах из-за санкций. Я говорил, что могу вообще уйти, если я им мешаю. Я не получаю зарплату (в FIDE). Я привлек около 100 миллионов долларов в федерацию за счет спонсоров и партнеров», — сказал Илюмжинов журналистам.
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