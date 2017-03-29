Илюмжинов заявил, что привлек в FIDE порядка $100 млн за счет спонсоров и партнеров

В понедельник днем FIDE сообщила о том, что Илюмжинов, возглавляющий организацию с 1995 года, объявил о своем решении уйти в отставку на заседании президентского совета FIDE в Афинах. Позднее сам Илюмжинов заявил агентству «Р-Спорт», что не подавал в отставку.

«Некоторые члены совета начали поддавливать. Были предложения, чтобы я не выдвигался на следующих выборах из-за санкций. Я говорил, что могу вообще уйти, если я им мешаю. Я не получаю зарплату (в FIDE). Я привлек около 100 миллионов долларов в федерацию за счет спонсоров и партнеров», — сказал Илюмжинов журналистам.