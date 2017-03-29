Илюмжинов заявил, что не готов уйти с поста главы FIDE из-за санкций США
МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов не готов покинуть свой пост
из-за санкций США. Об этом он заявил журналистам.
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Видимо, что-то случилось...
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«Часть своих полномочий, связанных с финансовой деятельностью, я в прошлом году переложил на вице- президента FIDE Макропулоса. Хотя мне многие говорили, чтобы я этого не делал. Но я хотел, чтобы в
«Но на прошлом президентском совете некоторые члены начали на меня оказывать давление.
Он отметил, что в частных беседах с членами президентского совета говорил, что «к креслу не прирос».
«Если я мешаю развитию шахмат, то я готов уйти. Место президента медом не намазано, и денег я не получаю. Более того, я привлек около 100 млн долларов за все время моего руководства FIDE. Но предложите программу развития, что будет дальше. Но
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