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29 марта 2017, 11:47 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов заявил, что не готов уйти с поста главы FIDE из-за санкций США

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов не готов покинуть свой пост из-за санкций США. Об этом он заявил журналистам.

Президент Международной шахматной федерации отметил что это — чисто политическое дело а он может покинуть свой пост только в случае наличия у его преемника программы развития вида спорта. Увеличить
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«Часть своих полномочий, связанных с финансовой деятельностью, я в прошлом году переложил на вице- президента FIDE Макропулоса. Хотя мне многие говорили, чтобы я этого не делал. Но я хотел, чтобы в Нью-Йорке прошел матч за звание чемпиона мира, посвященный моему любимому шахматисту Бобби Фишеру, и никакие санкции США не помешали его проведению», — сказал Илюмжинов.

«Но на прошлом президентском совете некоторые члены начали на меня оказывать давление. Кто-то начал задумываться уже о следующих выборах 2018 года. Кто-то начал советовать, что мне надо уйти», — продолжил глава FIDE.

Он отметил, что в частных беседах с членами президентского совета говорил, что «к креслу не прирос».

«Если я мешаю развитию шахмат, то я готов уйти. Место президента медом не намазано, и денег я не получаю. Более того, я привлек около 100 млн долларов за все время моего руководства FIDE. Но предложите программу развития, что будет дальше. Но из-за санкций США я не уйду, ведь это чисто политическое дело», — подчеркнул Илюмжинов.
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