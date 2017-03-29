Илюмжинов заявил, что не готов уйти с поста главы FIDE из-за санкций США

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«Часть своих полномочий, связанных с финансовой деятельностью, я в прошлом году переложил на вице- президента FIDE Макропулоса. Хотя мне многие говорили, чтобы я этого не делал. Но я хотел, чтобы в Нью-Йорке прошел матч за звание чемпиона мира, посвященный моему любимому шахматисту Бобби Фишеру, и никакие санкции США не помешали его проведению», — сказал Илюмжинов.

«Но на прошлом президентском совете некоторые члены начали на меня оказывать давление. Кто-то начал задумываться уже о следующих выборах 2018 года. Кто-то начал советовать, что мне надо уйти», — продолжил глава FIDE.

Он отметил, что в частных беседах с членами президентского совета говорил, что «к креслу не прирос».