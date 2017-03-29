Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/chess/29236102/
29 марта 2017, 0:07 | Прочие: Шахматы, шашки | Lenta.Ru

Илюмжинов рассказал о нулевых заработках за 22 года на посту президента ФИДЕ

Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов признался, что на протяжении 22 лет не получал заработную плату в ФИДЕ. Об этом во вторник, 28 марта, функционер рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Президент Международной федерации шахмат <span class=error>Кирсан</span> Илюмжинов признался что на протяжении 22 лет не получал заработную плату в <span class=error>ФИДЕ</span>. По его словам он тратит на работу несколько часов в день а иногда трудится круглыми сутками но с 1995 года не получил взамен ни одного доллара. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я зарплату не получаю. С 1995 года нахожусь в должности президента ФИДЕ, каждый день трачу на работу по несколько часов, а иногда и круглые сутки ей занят и не заработал ни цента. У меня зарплаты нет. Остальные сотрудники федерации, включая исполнительного директора Найджела Фримена, получают солидное вознаграждение. Сумм называть не буду», — заявил Илюмжинов.

Функционер также отметил, что ни разу не получал и полагающиеся ему, как президенту ФИДЕ, премиальные за Олимпиады и другие соревнования. «За 22 года я не получил ни одного доллара. Все деньги, что должен был заработать, я оставляю федерации на развитие детских шахмат», — добавил Илюмжинов.

Ранее 28 марта исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен пояснил появившуюся на сайте организации информации об отставке Илюмжинова. По его словам, глава федерации самолично сообщил о намерении покинуть свой пост. Илюмжинов эти заявления опроверг, назвав их провокацией со стороны американцев.

Илюмжинов — бессменный президент ФИДЕ с 1995 года. Следующие выборы главы организации состоятся в сентябре 2018 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Шахмат, шашек

Кирсан Илюмжинов: Пока я мотаюсь по свету, мои враги тихо под пальмами что-то решают

Кирсан Илюмжинов: Пока я мотаюсь по свету, мои враги тихо под пальмами что-то решают

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов на следующий день после появления на сайте организации сообщения о своей отставке рассказал российским журналистам о причинах скандальной ситуации и своей борьбе с американскими санкциями.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса