Более 600 шахматистов примут участие в двух крупных турнирах в Минске

Минский Дворец спорта с 29 мая по 11 июня примет открытый чемпионат Европы, а с 1 по 5 июня параллельно с взрослым турниром там же пройдет первый чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет.

Соревнования пройдут под эгидой Европейского шахматного союза (ECU) и Международной шахматной федерации (FIDE).

Чемпионат Европы будет проведен по швейцарской системе в 11 туров в соответствии с правилами шахмат FIDE и турнирными правилами ECU. Континентальный форум в Минске будет являться отборочным к Кубку мира, куда будут отобраны 22 лучших игрока.

Организаторами чемпионата Европы и чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация шахмат и Школа шахмат FIDE в Беларуси.

Белорусская столица принимала чемпионат Европы по быстрым шахматам и блицу в декабре 2015 года. В Минск приехали игроки из 31 страны. Среди них многие ведущие шахматисты, входящие в первую сотню мирового рейтинга, участники и финалисты чемпионатов мира и Европы, кубков мира.