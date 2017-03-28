Кирсан Илюмжинов: Пока я мотаюсь по свету, мои враги тихо под пальмами что-то решают
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов на следующий день после появления на сайте организации сообщения о своей отставке рассказал российским журналистам о причинах скандальной ситуации и своей борьбе с американскими санкциями.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Публикация на сайте ФИДЕ и для меня стала неожиданностью, как бомба разорвалась, — отметил Илюмжинов. — В воскресенье днем закончилось заседание президентского совета ФИДЕ, который рассмотрел несколько десятков вопросов, повестку закрыли, меня поблагодарили за работу. И вдруг в понедельник начались звонки с вопросами — я открыл сайт и удивился. Разговоры на эту тему до совета были. Но официально хочу сказать, что никакого заявления об отставке в адрес генеральной ассамблеи я не писал. Выборы президента ФИДЕ проходят раз в четыре года. 11 августа 2014-го в Норвегии меня избрали 110 стран, 61 голос был подан за Гарри Каспарова. Следующий президент будет избран на ассамблее в конце сентября 2018 года в Батуми. На этот период национальными федерациями я наделен полномочиями президента и уходить не собираюсь.
ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
— Я позвонил
О ЮРИДИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ВОПРОСА
— Ни Президентский совет, ни другие органы ФИДЕ не проводят выборов. На меня оказывалось давление в связи с тем, что в ноябре 2015 года я был включен в санкционный список Минфина США. Поэтому некоторые члены президентского совета требовали, чтобы я подал в отставку по собственному желанию. Но делать этого я не собираюсь. Есть Устав ФИДЕ, положение о выборах президента, поэтому до сентября 2018 года я буду работать на этой должности. А дальше как решат делегаты конгресса.
О ВЫДВИЖЕНИИ НА НОВЫЙ СРОК
— Говорить об этом рано. Мне дали полномочия на четыре года, из которых прошло два с половиной — у меня еще много задач. Увеличение количества играющих в шахматы до миллиарда, программа «Шахматы в школах», развитие вида спорта. Мы работаем в обычном режиме. В интригах я участвовать не собираюсь.
О РАЗНОГЛАСИЯХ С ПРЕЗИДЕНТСКИМ СОВЕТОМ
— Их волнуют только выборы 2018 года, пойду я на них или нет. Я им сказал: «Что вы только о выборах думаете?». Вопросов много — нужно шахматные Олимпиады проводить, турниры, ездить по миру, развивая шахматы. А пока я мотаюсь, они тихо под пальмами
О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА 10 АПРЕЛЯ
— Я написал письмо членам совета о том, что не вижу необходимости в этом собрании. Нет повода — заявления о моем уходе. Так зачем тратить на это деньги ФИДЕ? Плановое заседание совета состоится в
О ПОДДЕРЖКЕ СО ВСЕГО МИРА
— Ночью с понедельника на вторник почти не спал — получил десятки сообщений, звонков, электронных писем. Из Австралии, которая в 2014 году активно поддерживала моего оппонента на выборах, позвонили со словами: «Кирсан, даже не думай уходить!» Меня поддержали в самых разных странах.
ОБ АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЯХ
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О БОРЬБЕ С МИНФИНОМ США
— Процесс идет — если бы я угодил под санкции и отсиживался
ОБ ИНТРИГАХ В ФИДЕ
— Это еще с Кампоманеса пошло. Помните, когда ФИДЕ развалилась в начале 90-х? Чемпион мира уехал в
«НИКТО НЕ ХОЧЕТ БОРОТЬСЯ С ИЛЮМЖИНОВЫМ НА ВЫБОРАХ»
Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал «демаршем» сведения о возможной отставке президента ФИДЕ.
— Импичмента нет. Юридически отстранить Илюмжинова от власти может только конгресс ФИДЕ, который состоится через полтора года. Случившееся — попытка принудить президента уйти, потому что единственный способ отправить его в отставку — когда он сам добровольно об этом объявит по
— Чем мотивированы действия оппонентов Илюмжинова?
— Понять их тоже
— Какова официальная позиция ФШР?
— Мы удовлетворены работой главы ФИДЕ, поддерживаем его во всем. Несмотря на наложенные санкции, он продолжает популяризировать шахматы во всем мире, блестяще провел матч за звание чемпиона мира в
— Какова цель этой атаки?
— По сути, уже началась предвыборная кампания к следующему конгрессу ФИДЕ. С моей точки зрения, пошедшие на такое люди прекрасно понимали, что это нелегитимно. Если президент написал заявление, то совет действительно имеет право назначить «и.о.» главы федерации до следующих выборов. Сейчас же оппоненты своими действиями пытаются убедить Илюмжинова не идти на новые выборы президента ФИДЕ. Это их главная стратегия. Шахматный мир большой, а узкая группа лиц пытается перехватить власть с 2018 года. Видимо, они уже подобрали кандидата, которого будут поддерживать. И теперь им надо, чтобы Кирсан Николаевич не шел на выборы. Никто не хочет с ним бороться, и они пытаются убедить Илюмжинова не баллотироваться.
— На 10 апреля назначено внеочередное заседание Президентского совета. Что нас ждет?
— Инициаторы созыва рассчитывают, что там Илюмжинов подаст в отставку. Но если он откажется
Антон БАБОШИН
из Москвы.
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