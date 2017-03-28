Кирсан Илюмжинов: Пока я мотаюсь по свету, мои враги тихо под пальмами что-то решают

— Публикация на сайте ФИДЕ и для меня стала неожиданностью, как бомба разорвалась, — отметил Илюмжинов. — В воскресенье днем закончилось заседание президентского совета ФИДЕ, который рассмотрел несколько десятков вопросов, повестку закрыли, меня поблагодарили за работу. И вдруг в понедельник начались звонки с вопросами — я открыл сайт и удивился. Разговоры на эту тему до совета были. Но официально хочу сказать, что никакого заявления об отставке в адрес генеральной ассамблеи я не писал. Выборы президента ФИДЕ проходят раз в четыре года. 11 августа 2014-го в Норвегии меня избрали 110 стран, 61 голос был подан за Гарри Каспарова. Следующий президент будет избран на ассамблее в конце сентября 2018 года в Батуми. На этот период национальными федерациями я наделен полномочиями президента и уходить не собираюсь.

ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ

— Я позвонил вице-президенту ФИДЕ Георгиосу Макропулосу, он мне не ответил. Связался с исполнительным директором федерации Найджелом Фрименом, сказал, что направил опровержение и попросил его опубликовать. Он сказал: «Хорошо», — и после этого отключил телефон. Как и секретариат. Опровержение было опубликовано на сайте только во вторник.

О ЮРИДИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ ВОПРОСА

— Ни Президентский совет, ни другие органы ФИДЕ не проводят выборов. На меня оказывалось давление в связи с тем, что в ноябре 2015 года я был включен в санкционный список Минфина США. Поэтому некоторые члены президентского совета требовали, чтобы я подал в отставку по собственному желанию. Но делать этого я не собираюсь. Есть Устав ФИДЕ, положение о выборах президента, поэтому до сентября 2018 года я буду работать на этой должности. А дальше как решат делегаты конгресса.

О ВЫДВИЖЕНИИ НА НОВЫЙ СРОК

— Говорить об этом рано. Мне дали полномочия на четыре года, из которых прошло два с половиной — у меня еще много задач. Увеличение количества играющих в шахматы до миллиарда, программа «Шахматы в школах», развитие вида спорта. Мы работаем в обычном режиме. В интригах я участвовать не собираюсь.

О РАЗНОГЛАСИЯХ С ПРЕЗИДЕНТСКИМ СОВЕТОМ

— Их волнуют только выборы 2018 года, пойду я на них или нет. Я им сказал: «Что вы только о выборах думаете?». Вопросов много — нужно шахматные Олимпиады проводить, турниры, ездить по миру, развивая шахматы. А пока я мотаюсь, они тихо под пальмами что-то решают. Если кто-то хочет идти в президенты, у него есть программа, деньги, задумки — пожалуйста. Я к креслу не приклеен, оно медом не намазано. Я готов уйти, вы мне программу покажите.

О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА 10 АПРЕЛЯ

— Я написал письмо членам совета о том, что не вижу необходимости в этом собрании. Нет повода — заявления о моем уходе. Так зачем тратить на это деньги ФИДЕ? Плановое заседание совета состоится в июле-августе, если кто-то хочет, пусть включает этот вопрос в повестку. Кроме того, для того чтобы члены совета собрались, я должен подписать соответствующий документ.

О ПОДДЕРЖКЕ СО ВСЕГО МИРА

— Ночью с понедельника на вторник почти не спал — получил десятки сообщений, звонков, электронных писем. Из Австралии, которая в 2014 году активно поддерживала моего оппонента на выборах, позвонили со словами: «Кирсан, даже не думай уходить!» Меня поддержали в самых разных странах.

ОБ АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЯХ

— Кто-то хочет на этом сыграть, но я считаю, что санкции не мешают моей работе. В своем докладе на совете я подчеркнул, что с момента включения в список до настоящего времени единственное, на что это повлияло — я не смог приехать в Нью-Йорк на матч за звание чемпиона мира. Остальные мероприятия из календаря ФИДЕ прошли при моем участии — претендентский матч в Москве, женский чемпионат мира в Тегеране и многие другие. За это время я посетил несколько десятков стран. Со своими обязанностями президента ФИДЕ я справляюсь.

О БОРЬБЕ С МИНФИНОМ США

— Процесс идет — если бы я угодил под санкции и отсиживался где-то в тылу, признав их справедливость, это другое дело. Но я сразу заявил, что буду бороться. Почему американцы боятся и меня не приглашают, это другой вопрос. Если у вас есть претензии — допросите меня, передайте данные в ЦРУ, ФБР, посадите в тюрьму. А на самом деле это не они за мной бегают, а я за ними. После выборов месяц-полтора они даже на телефоны не отвечали — ни Минфин, ни Госдеп. Только в феврале все зашевелилось, мои представители уже два раза были приглашены в соответствующие органы. Интересно, что санкции на меня наложены только в США — обычно они автоматом расширяются другими странами. Но меня нет в списках ни Канады, ни Евросоюза, ни Австралии.

ОБ ИНТРИГАХ В ФИДЕ

— Это еще с Кампоманеса пошло. Помните, когда ФИДЕ развалилась в начале 90-х? Чемпион мира уехал в Нью-Йорк, создал свою организацию. Вот эти переговоры под столом к такому и приводят. Есть Генеральная ассамблея, пусть она и решает.

«НИКТО НЕ ХОЧЕТ БОРОТЬСЯ С ИЛЮМЖИНОВЫМ НА ВЫБОРАХ»

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал «демаршем» сведения о возможной отставке президента ФИДЕ.

— Импичмента нет. Юридически отстранить Илюмжинова от власти может только конгресс ФИДЕ, который состоится через полтора года. Случившееся — попытка принудить президента уйти, потому что единственный способ отправить его в отставку — когда он сам добровольно об этом объявит по каким-либо причинам. Часть членов Президентского совета решила подобным демаршем, недобросовестными публикациями вынудить Илюмжинова к этому шагу.

— Чем мотивированы действия оппонентов Илюмжинова?

— Понять их тоже по-человечески можно. Они боятся тоже попасть в какие-нибудь санкционные списки. У страха глаза велики, а люди в возрасте. Они думают, что если Илюмжинов с ними работает в рамках ФИДЕ, то у них проблемы. Минфин США запугал многих. Я тоже боюсь, но не сильно (смеется). А есть и обратный эффект. Несмотря на санкции, у нас в мире появилось много друзей, которые готовы нас поддержать.

— Какова официальная позиция ФШР?

— Мы удовлетворены работой главы ФИДЕ, поддерживаем его во всем. Несмотря на наложенные санкции, он продолжает популяризировать шахматы во всем мире, блестяще провел матч за звание чемпиона мира в Нью-Йорке. Он пользуется большим уважением, мы благодарны ему за проделанный на этом посту труд.

— Какова цель этой атаки?

— По сути, уже началась предвыборная кампания к следующему конгрессу ФИДЕ. С моей точки зрения, пошедшие на такое люди прекрасно понимали, что это нелегитимно. Если президент написал заявление, то совет действительно имеет право назначить «и.о.» главы федерации до следующих выборов. Сейчас же оппоненты своими действиями пытаются убедить Илюмжинова не идти на новые выборы президента ФИДЕ. Это их главная стратегия. Шахматный мир большой, а узкая группа лиц пытается перехватить власть с 2018 года. Видимо, они уже подобрали кандидата, которого будут поддерживать. И теперь им надо, чтобы Кирсан Николаевич не шел на выборы. Никто не хочет с ним бороться, и они пытаются убедить Илюмжинова не баллотироваться.

— На 10 апреля назначено внеочередное заседание Президентского совета. Что нас ждет?

— Инициаторы созыва рассчитывают, что там Илюмжинов подаст в отставку. Но если он откажется что-либо подписывать, то отстранить его может только конгресс ФИДЕ. У совета таких полномочий нет. И созвать внеочередной конгресс он тоже не может.

Антон БАБОШИН

из Москвы.