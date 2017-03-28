Симферопольский школьник сыграл вничью с Карякиным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Карякин играл на 16 досках. Ему противостояли юные шахматисты, которые специально приехали в Симферополь из Судака, Евпатории, Ялты, Судака, Керчи и других регионов Крыма. В течение трех часов было сыграно 76 партий.

«Это был, конечно, беспрецедентный и уникальный турнир. Такого в Крыму еще не было. Конечно это будет способствовать дальнейшей популяризации шахмат у нас», — сообщил ТАСС заместитель директора крымской детско- юношеской шахматно-шашечной школы Владимир Жук.

Один из первых тренеров Карякина, Владимир Ретинский, который сейчас тренирует 14-летнего Владимира Кореня, отметил, что с юным шахматистом он работает уже четвертый год. «Готовим смену нынешним грандам мировых шахмат, будущих чемпионов», — сообщил он корреспонденту агентства.

Корень учится в школе № 3 Симферополя, является чемпионом Южного федерального округа по шахматам среди юношей до 15 лет.

Карякин во вторник в Симферополе открыл шахматный клуб, в котором одновременно смогут заниматься более 200 детей и юношей. 1 сентября 2017 года в Симферополе ожидается открытие шахматной школы имени Карякина, которая создается по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова.