Вице-президент FIDE: Ситуация с отставкой Илюмжинова некрасивая и непонятная
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. История с сообщением об отставке главы Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсана Илюмжинова является некрасивой и непонятной. Об этом ТАСС заявил
вице-президент FIDE Борис Кутин, представляющий Словению.
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В понедельник на официальном сайте FIDE была опубликована информация об отставке Илюмжинова. Как утверждалось в сообщении, глава федерации объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако сам Илюмжинов опроверг ТАСС эту информацию.
«Ситуация получается очень некрасивая и непонятная, — заявил Кутин. — В воскресенье состоялось заседание президентского совета FIDE, на котором Кирсан Илюмжинов действительно заявлял, причем дважды — до начала заседания и в самом его конце в рамках официального заявления — о своей возможной отставке. Он говорил, что если нужно, то он готов уйти в отставку. Однако письменного подтверждения этому нет, и поэтому возникла такая непонятная ситуация».
«Ситуацию может прояснить только сам Илюмжинов. У Кирсана есть проблемы с санкциями и финансовая ситуация нелегкая», — подчеркнул
В понедельник Илюмжинов отправил письмо всем национальным шахматным федерациям, в котором подчеркнул, что информация о его отставке не соответствует действительности.
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