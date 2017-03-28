Вице-президент FIDE: Ситуация с отставкой Илюмжинова некрасивая и непонятная

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В понедельник на официальном сайте FIDE была опубликована информация об отставке Илюмжинова. Как утверждалось в сообщении, глава федерации объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации. Однако сам Илюмжинов опроверг ТАСС эту информацию.

«Ситуация получается очень некрасивая и непонятная, — заявил Кутин. — В воскресенье состоялось заседание президентского совета FIDE, на котором Кирсан Илюмжинов действительно заявлял, причем дважды — до начала заседания и в самом его конце в рамках официального заявления — о своей возможной отставке. Он говорил, что если нужно, то он готов уйти в отставку. Однако письменного подтверждения этому нет, и поэтому возникла такая непонятная ситуация».

«Ситуацию может прояснить только сам Илюмжинов. У Кирсана есть проблемы с санкциями и финансовая ситуация нелегкая», — подчеркнул вице-президент FIDE.

В понедельник Илюмжинов отправил письмо всем национальным шахматным федерациям, в котором подчеркнул, что информация о его отставке не соответствует действительности.