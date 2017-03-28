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28 марта 2017, 10:47 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Азмайпарашвили: Информация FIDE об отставке Илюмжинова является официальной

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Информация на сайте Международной федерации шахмат (FIDE) об отставке президента организации Кирсана Илюмжинова является официальной, нет повода не верить ей, заявил агентству «Р-Спорт» член президентского совета FIDE, глава Европейского шахматного союза (ECU) Зураб Азмайпарашвили.

<em>МОСКВА 28 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>.</em> Информация на сайте Международной федерации шахмат (<span class=error>FIDE</span>) об отставке президента организации <span class=error>Кирсана</span> Илюмжинова является официальной нет повода не верить ей заявил агентству Р-Спорт член президентского совета <span class=error>FIDE</span> глава Европейского шахматного союза (ECU) <span class=error>Зураб</span> Азмайпарашвили. Увеличить
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Ранее в понедельник FIDE на своем официальном сайте сообщила, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета организации в Афинах, и что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании совета в апреле. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что он в отставку не подавал, сообщение не соответствует истине, и заседание президентского совета в апреле не состоится.

«Я член президентского совета FIDE как президент Европейского шахматного союза, — сказал Азмайпарашвили по телефону. — Информация на сайте FIDE — это официальная информация. У меня нет повода не верить официальной информации FIDE».

Ранее Илюмжинов был включен в санкционный список властей США. «Внутри FIDE много раз обсуждались санкции. В свое время Илюмжинов сам же предложил приостановить его функции — имеются в виду не только контрактные, финансовые моменты, но и представительские. На что президентский совет FIDE в свое время согласился. То, что Илюмжинов сейчас отрицает что-то, мне непонятно, я не могу это комментировать. Но я лично был на том президентском совете», — отметил Азмайпарашвили.

«Санкции против Илюмжинова не аннулированы, они продолжают иметь место. Это ставит организацию в очень неприятную ситуацию. Санкции Илюмжинова негативно сказываются на FIDE. Мы до сих пор не знаем, почему Илюмжинов находится в санкционном списке. Но факт остается фактом. Мы не можем игнорировать этот факт», — продолжил глава ECU.

Азмайпарашвили высоко оценил деятельность Илюмжинова на своем посту. «Илюмжинов очень много хорошего делал для FIDE. Он был замечательным президентом, одним из лучших. История это обязательно оценит. Я лично уважаю его деятельность. При Илюмжинове FIDE избежала многих плохих моментов. Шахматная корона объединилась при Илюмжинове. В истории FIDE Илюмжинов будет положительной фигурой», — подчеркнул член президентского совета FIDE.
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Уолтерс: US Chess не хочет видеть главой FIDE Илюмжинова, но не пыталась сместить его

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Шахматная федерация США (US Chess) не пыталась организовать импичмент главы Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсана Илюмжинова, хотя и хочет видеть во главе организации другого человека, заявил агентству «Р-Спорт» президент US Chess Гари Уолтерс.
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