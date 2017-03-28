Азмайпарашвили: Информация FIDE об отставке Илюмжинова является официальной

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Ранее в понедельник FIDE на своем официальном сайте сообщила, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета организации в Афинах, и что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании совета в апреле. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что он в отставку не подавал, сообщение не соответствует истине, и заседание президентского совета в апреле не состоится.

«Я член президентского совета FIDE как президент Европейского шахматного союза, — сказал Азмайпарашвили по телефону. — Информация на сайте FIDE — это официальная информация. У меня нет повода не верить официальной информации FIDE».

Ранее Илюмжинов был включен в санкционный список властей США. «Внутри FIDE много раз обсуждались санкции. В свое время Илюмжинов сам же предложил приостановить его функции — имеются в виду не только контрактные, финансовые моменты, но и представительские. На что президентский совет FIDE в свое время согласился. То, что Илюмжинов сейчас отрицает что-то, мне непонятно, я не могу это комментировать. Но я лично был на том президентском совете», — отметил Азмайпарашвили.

«Санкции против Илюмжинова не аннулированы, они продолжают иметь место. Это ставит организацию в очень неприятную ситуацию. Санкции Илюмжинова негативно сказываются на FIDE. Мы до сих пор не знаем, почему Илюмжинов находится в санкционном списке. Но факт остается фактом. Мы не можем игнорировать этот факт», — продолжил глава ECU.

Азмайпарашвили высоко оценил деятельность Илюмжинова на своем посту. «Илюмжинов очень много хорошего делал для FIDE. Он был замечательным президентом, одним из лучших. История это обязательно оценит. Я лично уважаю его деятельность. При Илюмжинове FIDE избежала многих плохих моментов. Шахматная корона объединилась при Илюмжинове. В истории FIDE Илюмжинов будет положительной фигурой», — подчеркнул член президентского совета FIDE.