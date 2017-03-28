Уолтерс: US Chess не хочет видеть главой FIDE Илюмжинова, но не пыталась сместить его

В понедельник FIDE на своем официальном сайте сообщила, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета организации в Афинах, и что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании совета в апреле. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что он в отставку не подавал, и что подобные провокации идут со стороны представителей US Chess.

«Что касается слов об импичменте — это неправда, — сказал Уолтерс. — Хотя мы и не скрываем, что хотели бы видеть во главе FIDE другого человека, мы никогда не принимали участие в организации импичмента или даже разговорах о нем. Наша позиция хорошо известна. Мы предоставили FIDE открытое письмо от 14 февраля 2017 года, оно было опубликовано на Chess Life Online, а доступ к нему можно получить через официальный сайт нашей федерации. В этом письме есть заявление о том, что мистер Илюмжинов внес смуту в великую игру шахматы».

«В нашем понимании, информация, опубликованная на сайте FIDE, не является ложной. Хотя, кажется, мистер Илюмжинов изменил свое решение. FIDE определяет, ушел Илюмжинов в отставку или нет, судя по заявлению на официальном сайте — да», — добавил глава US Chess.