В понедельник FIDE на своем официальном сайте сообщила, что президент федерации Кирсан Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета организации в Афинах, и что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании совета в апреле. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что он в отставку не подавал, сообщение не соответствует истине, и заседание президентского совета в апреле не состоится.

«По инциденту с Илюмжиновым могу сказать только одно: ситуация в FIDE представляет собой полный хаос, что, впрочем, для них абсолютно нормально», — ответил Лоусон на запрос «Р-Спорт» по электронной почте.