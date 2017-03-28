Лоусон: Ситуация в FIDE — полный хаос, что для них абсолютно нормально
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Ситуация в Международной федерации шахмат (FIDE) представляет собой полный хаос, что является для них абсолютно нормальным явлением, заявил агентству «Р-Спорт» президент Шахматной федерации Англии Доминик Лоусон.
В понедельник FIDE на своем официальном сайте сообщила, что президент федерации Кирсан Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета организации в Афинах, и что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании совета в апреле. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что он в отставку не подавал, сообщение не соответствует истине, и заседание президентского совета в апреле не состоится.
«По инциденту с Илюмжиновым могу сказать только одно: ситуация в FIDE представляет собой полный хаос, что, впрочем, для них абсолютно нормально», — ответил Лоусон на запрос «Р-Спорт» по электронной почте.
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