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28 марта 2017, 9:55 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Лоусон: Ситуация в FIDE — полный хаос, что для них абсолютно нормально

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Ситуация в Международной федерации шахмат (FIDE) представляет собой полный хаос, что является для них абсолютно нормальным явлением, заявил агентству «Р-Спорт» президент Шахматной федерации Англии Доминик Лоусон.

В понедельник FIDE на своем официальном сайте сообщила, что президент федерации Кирсан Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета организации в Афинах, и что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании совета в апреле. Позднее сам Илюмжинов заявил «Р-Спорт», что он в отставку не подавал, сообщение не соответствует истине, и заседание президентского совета в апреле не состоится.

«По инциденту с Илюмжиновым могу сказать только одно: ситуация в FIDE представляет собой полный хаос, что, впрочем, для них абсолютно нормально», — ответил Лоусон на запрос «Р-Спорт» по электронной почте.
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МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Шахматная федерация США (US Chess) не пыталась организовать импичмент главы Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсана Илюмжинова, хотя и хочет видеть во главе организации другого человека, заявил агентству «Р-Спорт» президент US Chess Гари Уолтерс.
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