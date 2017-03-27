Отставка Илюмжинова: переворот или недоразумение?

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Согласно информации, распространенной сайтом fide.com, сегодня в Афинах состоялось заседание Президентского совета ФИДЕ, по итогам которого Илюмжинов якобы уведомил своих коллег о намерении уйти в отставку. Эту ситуацию планируется обсудить в апреле на внеочередном заседании федерации, статус которого в данный момент неясен. Сам Илюмжинов сообщение о своем уходе тут же опроверг, и некоторое время случившееся казалось недоразумением или делом рук хакеров. Однако в последствие выяснилось, что все не так просто.

СПЕКУЛЯЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРАВДОЙ

— Есть силы, которые хотят моей отставки, — признался 54-летний руководитель в интервью «СЭ». — Это началось после того, как США внесли меня в санкционный список. Случившееся — провокация, вмешательство во внутренние дела международной организации. Я не собираюсь уходить. Уже в течение года я испытываю давление со всех сторон. Сейчас на официальном сайте выйдет опровержение.

Но скандальное сообщение не только не было немедленно опровергнуто на fide.com, но даже не удалено с официального сайта. Данный казус Илюмжинов объяснил «отсутствием нужных людей в офисе». Однако на обращения корреспондентов «СЭ» в офисе ФИДЕ в Афинах почему-то реагировали вполне оперативно.

— Господин Илюмжинов анонсировал свою отставку, в апреле состоится внеочередное заседание президентского совета для обсуждения этого вопроса, — настаивал исполнительный директор ФИДЕ Нигель Фримен. — К сожалению, не могу комментировать ничего более.

В итоге Илюмжинову пришлось обращаться к национальным федерациям напрямую.

— В СМИ появилась информация о моей отставке с поста президента ФИДЕ. В этой связи я хочу заявить следующее: я не подписывал никаких документов о своей отставке и не собираюсь этого делать. Никакие спекуляции по поводу моей отставки не являются правдой, — говорится в сообщении президента ФИДЕ, опубликованном ТАСС.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Ставим точку). <a href="https://t.co/Qzmd3NOuRH">pic.twitter.com/Qzmd3NOuRH</a></p>— Кирсан Илюмжинов (@Ilyumzhinov) <a href="https://twitter.com/Ilyumzhinov/status/846410526007705601">27 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Бывший президент Калмыкии возглавляет ФИДЕ более 20 лет. В 2014-м он был переизбран на этот пост еще на четыре года. А в ноябре 2015 года Илюмжинов был включен Минфином США в санкционный список за поддержку режима Башара Асада и помощь Сирии в осуществлении нефтяных сделок. Сам функционер свою вину отрицает и пытался добиться отмены санкций, но безуспешно. Американцы не стали делать исключений даже ради чемпионского матча, который проходил в Нью-Йорке в конце 2016 года — попасть на этот поединок лично Илюмжинов так и не сумел.

В целом американские санкции действительно затруднили работу Илюмжинова в качестве главы ФИДЕ, что дало его недоброжелателям повод требовать отставки россиянина. В интервью RT функционер все-таки признал, что после Президентского совета в Афинах у него «состоялся эмоциональный разговор». «Я сказал коллегам, что уйду только тогда, когда наведу в организации порядок. Это можно назвать заговором против меня», — отметил Илюмжинов.

— Я хорошо знаю Кирсана Илюмжинова, это близкий мне человек, — заявил «СЭ» почетный президент ФИДЕ Ваник Закарян. — Мне кажется, что ФИДЕ могут быть люди, которые хотят отправить его в отставку.

Пресс-секретарь Президента России, председатель попечительского совета Российской шахматной федерации Дмитрий Песков призвал сделать все, чтобы скандал в ФИДЕ не повлиял на предстоящий цикл первенства мира по шахматам.

— Считаем, что необходимо сделать все, чтобы ничто и никто не помешал ходу организации, а главное — дальнейшему развитию и популяризации шахмат, — заявил Песков ТАСС.

СКАНДАЛ ГАРАНТИРОВАН

Впрочем, даже если заговор и имеет место, не совсем понятно, как революционеры намереваются сделать смещение Илюмжинова и избрание нового руководителя легитимным уже в апреле. Выборы главы ФИДЕ запланированы на сентябрь 2018 года, и нужны очень веские основания для того, чтобы провести их досрочно. Хотя, конечно, в истории спортивной политики случались и не такие фортели. Единственное, что гарантировано нам в любом случае — это громкий скандал.

В эфире телеканала «Россия 24» Илюмжинов заявил, что, по его данным, на пост главы организации в случае смещения нынешнего руководителя намерен претендовать Гарри Каспаров, которого якобы поддерживают американцы. Каспаров действительно проиграл выборы Илюмжинову три года назад, и с тех пор выступал яростным критиком руководителя ФИДЕ. Однако, даже если американцы сумеют продвинуть своего ставленника через Президентский совет ФИДЕ, совершенно не факт, что это решение будет утверждено главным органом — Конгрессом федерации.

Ведь Каспаров не сможет рассчитывать на поддержку России, которая в данный момент является одном из главных инвесторов шахмат. Популярность этого вида спорта в последнее время растет, все отмечают его потенциал. Но до золотых гор здесь еще очень далеко, и не совсем понятно, зачем американцам ФИДЕ в данный момент? Затевать целый переворот только ради того, чтобы насолить Илюмжинову — это как-то не совсем рационально. С другой стороны, Кирсан Николаевич за два десятка лет во главе федерации нажил себе достаточно недоброжелателей, и интриги вокруг его персоны не должны никого удивлять.