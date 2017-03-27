В Симферополе появится школа имени Карякина
Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о скором открытии шахматной школы имени международного гроссмейстера Сергея Карякина в Симферополе.
«Рад встрече с гроссмейстером Сергеем Александровичем Карякиным. Поздравляю с новым статусом члена Общественной палаты Российской Федерации, а также благодарю за успехи, достигнутые на шахматном поприще. Крымчане внимательно следили и продолжают следить за спортивной карьерой Сергея Александровича, всегда рады победам и гордятся достижениями своего земляка. Именно благодаря таким людям Крым узнают на международной арене. Спасибо родителям шахматиста за воспитание достойного сына своей Родины!
С сегодняшнего дня открытие шахматной школы им. Сергея Карякина на базе
Создание подобной школы — отличная возможность для молодёжи увидеть живых легенд шахматного спорта, получить необходимые знания и заряд энергии. Не сомневаюсь, что совместными усилиями у нас получится продвигать и популяризировать этот вид спорта», — написал Аксёнов в «Фейсбуке».
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