В Симферополе появится школа имени Карякина

«Рад встрече с гроссмейстером Сергеем Александровичем Карякиным. Поздравляю с новым статусом члена Общественной палаты Российской Федерации, а также благодарю за успехи, достигнутые на шахматном поприще. Крымчане внимательно следили и продолжают следить за спортивной карьерой Сергея Александровича, всегда рады победам и гордятся достижениями своего земляка. Именно благодаря таким людям Крым узнают на международной арене. Спасибо родителям шахматиста за воспитание достойного сына своей Родины!



С сегодняшнего дня открытие шахматной школы им. Сергея Карякина на базе детско-юношеской спортивной школы по шахматам и шашкам в Симферополе остаётся лишь делом времени. На данный момент идёт реконструкция здания, после чего помещение планируется передать на баланс министерства спорта Республики Крым. В течение двух недель министр спорта Елизавета Васильевна Кожичева совместно с Сергеем Александровичем проработают план действий. Мы с председателем государственного совета РК Владимиром Андреевичем Константиновым готовы его согласовать и приступить к определению источников финансирования.

Создание подобной школы — отличная возможность для молодёжи увидеть живых легенд шахматного спорта, получить необходимые знания и заряд энергии. Не сомневаюсь, что совместными усилиями у нас получится продвигать и популяризировать этот вид спорта», — написал Аксёнов в «Фейсбуке».