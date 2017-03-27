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27 марта 2017, 19:16 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

В Симферополе появится школа имени Карякина

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о скором открытии шахматной школы имени международного гроссмейстера Сергея Карякина в Симферополе.

«Рад встрече с гроссмейстером Сергеем Александровичем Карякиным. Поздравляю с новым статусом члена Общественной палаты Российской Федерации, а также благодарю за успехи, достигнутые на шахматном поприще. Крымчане внимательно следили и продолжают следить за спортивной карьерой Сергея Александровича, всегда рады победам и гордятся достижениями своего земляка. Именно благодаря таким людям Крым узнают на международной арене. Спасибо родителям шахматиста за воспитание достойного сына своей Родины!

С сегодняшнего дня открытие шахматной школы им. Сергея Карякина на базе детско-юношеской спортивной школы по шахматам и шашкам в Симферополе остаётся лишь делом времени. На данный момент идёт реконструкция здания, после чего помещение планируется передать на баланс министерства спорта Республики Крым. В течение двух недель министр спорта Елизавета Васильевна Кожичева совместно с Сергеем Александровичем проработают план действий. Мы с председателем государственного совета РК Владимиром Андреевичем Константиновым готовы его согласовать и приступить к определению источников финансирования.
Создание подобной школы — отличная возможность для молодёжи увидеть живых легенд шахматного спорта, получить необходимые знания и заряд энергии. Не сомневаюсь, что совместными усилиями у нас получится продвигать и популяризировать этот вид спорта», — написал Аксёнов в «Фейсбуке».
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Илюмжинов обратился с официальным письмом к шахматным федерациям с опровержением отставки

Илюмжинов обратился с официальным письмом к шахматным федерациям с опровержением отставки

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов отправил письмо всем национальным шахматным федерациям, в котором подчеркнул, что информация о его отставке, появившаяся на сайте организации, не соответствует действительности. Письмо появилось в распоряжении ТАСС.
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