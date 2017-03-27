Илюмжинов обратился с официальным письмом к шахматным федерациям с опровержением отставки

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«В СМИ появилась информация о моей отставке с поста президента FIDE. В этой связи я хочу заявить следующее: я не подписывал никаких документов о своей отставке и не собираюсь этого делать. Никакие спекуляции по поводу моей отставки не являются правдой», — сказал Илюмжинов.

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация, что на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации Илюмжинов объявил, что покидает свой пост. Глава FIDE эту информацию ТАСС опроверг.