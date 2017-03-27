Песков призвал сделать все, чтобы скандал в FIDE не повлиял на организацию соревнований

«Считаем, что необходимо сделать все, чтобы ничто и никто не помешал ходу организации (предстоящего цикла соревнований на первенство мира), а главное — дальнейшему развитию и популяризации шахмат», — сказал Песков ТАСС, комментируя противоречивые сведения о ситуации в руководстве FIDE.

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация об отставке главы федерации Кирсана Илюмжинова. Согласно сообщению, сам он якобы объявил, что покидает свой пост на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации.

Однако глава FIDE эту информацию опроверг. В беседе с ТАСС Илюмжинов назвал это «происками Американской федерации шахмат и их союзников». Он также сообщил, что вопрос о его отставке не раз пытались вынести на обсуждение, а персонально ему даже поступали угрозы и требования покинуть пост.

В эфире телеканалу «Россия 24» Илюмжинов добавил, что, по его данным, на пост президента FIDE на предстоящих выборах намерен претендовать Гарри Каспаров, которого поддерживают США.

Выборы главы ФИДЕ запланированы на сентябрь следующего года. Илюмжинов возглавляет организацию с ноября 1995 года.