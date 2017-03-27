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27 марта 2017, 17:10 | Прочие: Шахматы, шашки | Спорт-Экспресс

Отставка Илюмжинова из ФИДЕ. Что это значит?

«СЭ» собрал новости о странной ситуации, которая сложилась вокруг сообщения об отставке президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.

СЭ собрал новости о странной ситуации которая сложилась вокруг сообщения об отставке президента <span class=error>ФИДЕ</span> <span class=error>Кирсана</span> Илюмжинова. Увеличить
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САЙТ ФИДЕ: ИЛЮМЖИНОВ УХОДИТ В ОТСТАВКУ.

Россиянин Кирсан Илюмжинов по итогам заседания Президентского совета ФИДЕ в Афинах вчера объявил об отставке с поста главы организации, сообщил сегодня официальный сайт Международной шахматной федерации.

Президентский совет получил официальное уведомление, отмечает пресс-служба ФИДЕ. В апреле состоится его внеочередное заседание, на котором будет избран новый глава организации.

Бывший президент Калмыкии возглавляет ФИДЕ с 1995 года.

ПОМОЩНИК ОПРОВЕРГ ОТСТАВКУ ИЛЮМЖИНОВА.

Информация об отставке Кирсана Илюмжинова не соответствует действительности, заявил «СЭ» помощник руководителя ФИДЕ Берик Балгабаев.

— Никаких комментариев. Это не соответствует действительности, — сказал Балгабаев. (Елена СОБОЛЬ).

ИЛЮМЖИНОВ: «ЭТО ПРОВОКАЦИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ».

Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов опроверг сообщение официального сайта своей организации.

— Это силы, которые хотят моей отставки, — сказал Илюмжинов «СЭ». — Это все после того, как меня внесли в санкционный список, американцы требуют моей отставки. Это провокация, вмешательство во внутренние дела международной организации. Поэтому я это опровергаю. Не собираюсь уходить.

— Будете расследовать, кто разместил такую информацию на официальном сайте ФИДЕ?

— Конечно. Там уже все ясно, все уже попались — американцы, еще кто-то. Уже в течение года я испытываю такое давление со всех сторон. Сейчас будет и опровержение.

— Вы уже, наверное, на такие провокации и не реагируете?

— Нет. (Елена СОБОЛЬ).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИДЕ ПОДТВЕРДИЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ ИЛЮМЖИНОВА.

Исполнительный директор ФИДЕ Нигель Фримен подтвердил появившуюся информацию о заявлении Кирсана Илюмжинова об отставке, вопреки словам самого руководителя о том, что сообщение сайта его организации действительности не соответствует.

«Господин Илюмжинов анонсировал свою отставку, в апреле состоится внеочередное заседание президентского совета для обсуждения этого вопроса», — заявил Фримен в ответ на запрос «СЭ» о том, почему информация об отставке появилась на сайте, несмотря на опровержения Илюмжинова. (Елена СОБОЛЬ).

Кирсан Илюмжинов: кувшин от Ванги
Яркая беседа с Илюмжиновым для рубрики «Разговор по пятницам» в декабре 2010 года.
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