Отставка Илюмжинова из ФИДЕ. Что это значит?

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САЙТ ФИДЕ: ИЛЮМЖИНОВ УХОДИТ В ОТСТАВКУ.

Россиянин Кирсан Илюмжинов по итогам заседания Президентского совета ФИДЕ в Афинах вчера объявил об отставке с поста главы организации, сообщил сегодня официальный сайт Международной шахматной федерации.

Президентский совет получил официальное уведомление, отмечает пресс-служба ФИДЕ. В апреле состоится его внеочередное заседание, на котором будет избран новый глава организации.

Бывший президент Калмыкии возглавляет ФИДЕ с 1995 года.

ПОМОЩНИК ОПРОВЕРГ ОТСТАВКУ ИЛЮМЖИНОВА.

Информация об отставке Кирсана Илюмжинова не соответствует действительности, заявил «СЭ» помощник руководителя ФИДЕ Берик Балгабаев.

— Никаких комментариев. Это не соответствует действительности, — сказал Балгабаев. (Елена СОБОЛЬ).

ИЛЮМЖИНОВ: «ЭТО ПРОВОКАЦИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДЕЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ».

Глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов опроверг сообщение официального сайта своей организации.

— Это силы, которые хотят моей отставки, — сказал Илюмжинов «СЭ». — Это все после того, как меня внесли в санкционный список, американцы требуют моей отставки. Это провокация, вмешательство во внутренние дела международной организации. Поэтому я это опровергаю. Не собираюсь уходить.

— Будете расследовать, кто разместил такую информацию на официальном сайте ФИДЕ?

— Конечно. Там уже все ясно, все уже попались — американцы, еще кто-то. Уже в течение года я испытываю такое давление со всех сторон. Сейчас будет и опровержение.

— Вы уже, наверное, на такие провокации и не реагируете?

— Нет. (Елена СОБОЛЬ).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В Афинах начал свою работу Президентский Совет ФИДЕ первого квартала 2017 <a href="https://t.co/UY5iY2KcCW">pic.twitter.com/UY5iY2KcCW</a></p>— Кирсан Илюмжинов (@Ilyumzhinov) <a href="https://twitter.com/Ilyumzhinov/status/845587083884445697">25 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИДЕ ПОДТВЕРДИЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ ИЛЮМЖИНОВА.

Исполнительный директор ФИДЕ Нигель Фримен подтвердил появившуюся информацию о заявлении Кирсана Илюмжинова об отставке, вопреки словам самого руководителя о том, что сообщение сайта его организации действительности не соответствует.

«Господин Илюмжинов анонсировал свою отставку, в апреле состоится внеочередное заседание президентского совета для обсуждения этого вопроса», — заявил Фримен в ответ на запрос «СЭ» о том, почему информация об отставке появилась на сайте, несмотря на опровержения Илюмжинова. (Елена СОБОЛЬ).

Кирсан Илюмжинов: кувшин от Ванги

Яркая беседа с Илюмжиновым для рубрики «Разговор по пятницам» в декабре 2010 года.