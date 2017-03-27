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27 марта 2017, 16:41 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Филатов: Слухи об отставке Илюмжинова с поста президента FIDE не имеют никаких оснований

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Слухи об отставке президента Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсана Илюмжинова со своего поста не имеют под собой никакой почвы. Об этом ТАСС сообщил вице-президент FIDE, глава Российской федерации шахмат Андрей Филатов.

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«Я как вице-президент FIDE впервые слышу подобную информацию. Это — подстава. Более того, я только сегодня встречался с Кирсаном Николаевичем, он ничего подобного (о своей отставке — прим. ТАСС) не говорил. Мы обсуждали планы FIDE на будущее, в каком направлении будет идти работа, слухи об отставке Илюмжинова не имеют под собой никакой почвы», — сказал Филатов.

В понедельник на официальном сайте FIDE появилось сообщение, что на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации Илюмжинов объявил о своей отставке. Позже глава FIDE в беседе с корреспондентом ТАСС опроверг эту информацию.
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Филатов: слухи об отставке Илюмжинова с поста президента FIDE не имеют никаких оснований

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