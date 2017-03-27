Филатов: слухи об отставке Илюмжинова с поста президента FIDE не имеют никаких оснований

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«Я как вице-президент FIDE впервые слышу подобную информацию. Это — подстава. Более того, я только сегодня встречался с Кирсаном Николаевичем, он ничего подобного (о своей отставке — прим. ТАСС) не говорил. Мы обсуждали планы FIDE на будущее, в каком направлении будет идти работа, слухи об отставке Илюмжинова не имеют под собой никакой почвы», — сказал Филатов.

В понедельник на официальном сайте FIDE появилось сообщение, что на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации Илюмжинов объявил о своей отставке. Позже глава FIDE в беседе с корреспондентом ТАСС опроверг эту информацию.