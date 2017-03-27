Помощник опроверг отставку Илюмжинова с поста президента ФИДЕ
Информация об отставке Кирсана Илюмжинова не соответствует действительности, заявил «СЭ» помощник руководителя Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Берик Балгабаев.
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Ранее на официальном сайте организации появилась информация, что Илюмжинов по итогам заседания совета ФИДЕ в Афинах подал в отставку.
— Никаких комментариев. Это не соответствует действительности, — сказал Балгабаев.
Сам Кирсан Илюмжинов также опроверг информацию об оставке. Бывший президент Калмыкии возглавляет ФИДЕ с 1995 года. (Елена СОБОЛЬ).
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