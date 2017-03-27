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27 марта 2017, 16:26 | Прочие: Шахматы, шашки | Спорт-Экспресс

Помощник опроверг отставку Илюмжинова с поста президента ФИДЕ

Информация об отставке Кирсана Илюмжинова не соответствует действительности, заявил «СЭ» помощник руководителя Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Берик Балгабаев.

Информация об отставке <span class=error>Кирсана</span> Илюмжинова не соответствует действительности заявил СЭ помощник руководителя Международной шахматной федерации (<span class=error>ФИДЕ</span>) <span class=error>Берик</span> <span class=error>Балгабаев</span>. Увеличить
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Ранее на официальном сайте организации появилась информация, что Илюмжинов по итогам заседания совета ФИДЕ в Афинах подал в отставку.

— Никаких комментариев. Это не соответствует действительности, — сказал Балгабаев.

Сам Кирсан Илюмжинов также опроверг информацию об оставке. Бывший президент Калмыкии возглавляет ФИДЕ с 1995 года. (Елена СОБОЛЬ).
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