Помощник опроверг отставку Илюмжинова с поста президента ФИДЕ

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Ранее на официальном сайте организации появилась информация, что Илюмжинов по итогам заседания совета ФИДЕ в Афинах подал в отставку.

— Никаких комментариев. Это не соответствует действительности, — сказал Балгабаев.

Сам Кирсан Илюмжинов также опроверг информацию об оставке. Бывший президент Калмыкии возглавляет ФИДЕ с 1995 года. (Елена СОБОЛЬ).