Школа № 1018 выиграла Московскую шахматную Олимпиаду в старшей возрастной категории

В категории до 14 лет победителями стали представители «Курчатовской школы», в категории до 10 лет — школа № 2086.

Олимпиада прошла 25 и 26 марта во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Участники соревнований продемонстрировали свои знания исторических фактов о шахматах, приняли участие в командном турнире по быстрым шахматам, также ребятам предстояло решить задачи по шахматной композиции и посоревноваться в решении этюдов.

Руководитель ДЮСШ им. М. М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» Станислав Фокин отметил, что соревнования способствуют не только повышению интереса к шахматам, но и развитию образовательного компонента.

«Цель олимпиады — снять тот стресс, то напряжение, которое есть на подобных турнирах. Важно, чтобы ребята в форме решения задач, в форме тестирования, командных и парных шахмат получили удовольствие от шахмат и в то же время развивали образовательный компонент», — сказал Фокин.

В Московской шахматной Олимпиаде — 2017 приняли участи более 300 человек из более чем 40 московских школ и учреждений дополнительного образования. В этом году в соревнованиях приняли участие 15 детей с инвалидностью.