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27 марта 2017, 15:58 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке с поста президента FIDE

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что не уходил с поста главы организации, его хотели подставить. Об этом он заявил ТАСС.

Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке с поста президента FIDE - Фото Увеличить
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«Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», — сказал Илюмжинов.

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация, что на состоявшемся в Афинах 26 марта заседании совета организации Илюмжинов объявил о своей отставке.
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