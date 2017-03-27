Илюмжинов подал в отставку с поста президента FIDE

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Об этом утверждается на официальном сайте организации.

«В конце заседания совета FIDE, состоявшегося в Афинах 26 марта, Илюмжинов объявил о своей отставке с должности президента организации, — говорится на сайте. — Президентский совет FIDE был официально осведомлен об этом решении. Внеочередное заседание президентского совета пройдет в апреле».