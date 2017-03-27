Илюмжинов подал в отставку с поста президента FIDE
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов подал в отставку.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом утверждается на официальном сайте организации.
«В конце заседания совета FIDE, состоявшегося в Афинах 26 марта, Илюмжинов объявил о своей отставке с должности президента организации, — говорится на сайте. — Президентский совет FIDE был официально осведомлен об этом решении. Внеочередное заседание президентского совета пройдет в апреле».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter