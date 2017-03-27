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27 марта 2017, 15:53 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов подал в отставку с поста президента FIDE

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов подал в отставку.

<em>МОСКВА 27 марта. /ТАСС/. </em>Президент Международной федерации шахмат (<span class=error>FIDE</span>) <span class=error>Кирсан</span> Илюмжинов подал в отставку. Увеличить
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Об этом утверждается на официальном сайте организации.

«В конце заседания совета FIDE, состоявшегося в Афинах 26 марта, Илюмжинов объявил о своей отставке с должности президента организации, — говорится на сайте. — Президентский совет FIDE был официально осведомлен об этом решении. Внеочередное заседание президентского совета пройдет в апреле».
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Новости Шахмат, шашек

Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке с поста президента FIDE

Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке с поста президента FIDE

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов заявил, что не уходил с поста главы организации, его хотели подставить. Об этом он заявил ТАСС.
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