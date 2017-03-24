Китай может провести чемпионские шахматные матчи среди мужчин и женщин
Один из крупных городов Китая проявляет интерес к организации двух подряд матчей за звание чемпионов мира по шахматам: в 2017 году — среди женщин, а в 2018 году — среди мужчин, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
Илюмжинов ранее заявил агентству «Р-Спорт», что в число претендентов на организацию в конце 2018 года матча за звание чемпиона мира среди мужчин входят Сингапур, Япония, Таиланд и Норвегия. Действующим обладателем звания является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре 2016 года в США на
«В апреле я планирую посетить Южную Корею, Сингапур, Японию и Китай, — сказал по телефону Илюмжинов. — Китай также проявил интерес к организации матча за звание чемпиона мира — по той причине, что недавно чемпионкой мира (по нокаут-системе) стала китаянка Тань Чжунъи. И один из крупных городов хочет провести в комплексе два матча подряд — среди женщин (Тань Чжунъи встретится с соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь) и мужчин. Они намерены в одном пакете в конце 2017 года организовать поединок за звание чемпионки мира, который послужит своего рода раскруткой и рекламой мужского чемпионского матча в 2018 году».
Тань Чжунъи завоевала звание чемпионки мира в начале марта нынешнего года, победив на
«Решение по месту проведения матчей за звание чемпионов мира будет принято позднее», — добавил собеседник агентства.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter