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24 марта 2017, 15:51 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Китай может провести чемпионские шахматные матчи среди мужчин и женщин

Один из крупных городов Китая проявляет интерес к организации двух подряд матчей за звание чемпионов мира по шахматам: в 2017 году — среди женщин, а в 2018 году — среди мужчин, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

Илюмжинов ранее заявил агентству «Р-Спорт», что в число претендентов на организацию в конце 2018 года матча за звание чемпиона мира среди мужчин входят Сингапур, Япония, Таиланд и Норвегия. Действующим обладателем звания является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре 2016 года в США на тай-брейке победивший в титульном матче россиянина Сергея Карякина. Поединок за звание чемпионки мира среди женщин пройдет в конце 2017 года.

«В апреле я планирую посетить Южную Корею, Сингапур, Японию и Китай, — сказал по телефону Илюмжинов. — Китай также проявил интерес к организации матча за звание чемпиона мира — по той причине, что недавно чемпионкой мира (по нокаут-системе) стала китаянка Тань Чжунъи. И один из крупных городов хочет провести в комплексе два матча подряд — среди женщин (Тань Чжунъи встретится с соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь) и мужчин. Они намерены в одном пакете в конце 2017 года организовать поединок за звание чемпионки мира, который послужит своего рода раскруткой и рекламой мужского чемпионского матча в 2018 году».

Тань Чжунъи завоевала звание чемпионки мира в начале марта нынешнего года, победив на тай-брейке в финале турнира по нокаут-системе в Иране украинку Анну Музычук. Цзюй Вэньцзюнь стала победительницей серии Гран-при FIDE 2015/2016 годов.

«Решение по месту проведения матчей за звание чемпионов мира будет принято позднее», — добавил собеседник агентства.
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