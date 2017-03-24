Трагедия шахматного гения. Жизнь и смерть Александра Алехина

Сегодня, 24 марта, исполяется 71 год со дня смерти выдающегося шахматиста Александра Алехина, единственного в истории чемпиона мира, который сохранил свой титул до самой смерти. Его называли человеком мира, жизнь его стала вызовом всему обществу, революция лишила огромного состояния, война превратила в «пособника нацистов и ярого антисемита», а обстоятельства смерти до сих пор вызывают вопросы.

Потомственный дворянин, враг народа

Алехин был потомственным дворянином. Его отец Александр Алехин-старший — действительный статский советник, предводитель воронежского дворянства, а мать Анисья Прохорова — дочь богатого фабриканта. У Алехиных до Октябрьской революции 1917 года не было никаких материальных проблем, дети могли получать лучшее образование. Алехин в итоге стал дипломированным юристом. Ни отец, ни мать будущего чемпиона до октября 1917 не дожили, а после того как к власти пришли большевики, Алехин, его старшие брат и сестра Алексей и Варвара остались без состояния.



Алехин жил при новой власти недолго. В конце 1920-го ему удалось добиться разрешения на выезд в Ригу, откуда он в Россию уже не вернулся. В 1927-м, когда он победил Капабланку, уже будучи гражданином Франции, на банкете в Париже гроссмейстер сказал: «Миф о непобедимости Капабланки разрушен». На следующий день в газетах вышла расширенная версия этой фразы — добавились слова, что также должен быть разрушен миф о непобедимости большевиков. Сказал их в действительности Алехин или они были ему приписаны, так и осталось загадкой. После знаменитой фразы Алехина от него отрёкся родной брат, выступивший с громким заявлением, а председатель Верховного трибунала СССР Николай Крыленко назвал его «врагом народа».



После этого о его возвращении на родину не могло быть и речи, хотя советские власти вели с Алехиным переговоры об участии в представительных турнирах, проводившихся в Москве. Брат Алехина был расстрелян в 1939-м, сестра скончалась в 1944-м.

Пособник нацистов, шах-фюрер Третьего рейха

Самый противоречивый факт биографии Алехина — сотрудничество с фашистами. Хотя в 1939-м, когда Германия напала на Польшу и развязала Вторую мировую войну, Алехин чётко обозначил свою позицию. Тогда он находился в Аргентине, где шла шахматная Олимпиада, и призвал к бойкоту немецкой команды. Капитан сборной Франции отказался играть со сборной Германии, и вся команда последовала его примеру.



Алехин в 1940-м вступил добровольцем во французскую армию и служил переводчиком, а после окончания боевых действий против Германии поселился на юге страны. Именно с конца 1940-го и началось его сотрудничество с фашистами. Неизвестно, как бы каждый из нас поступил на месте гроссмейстера. Давал бы сеансы одновременной игры офицерам вермахта, играл бы под флагом Третьего рейха или пошёл под расстрел? При этом прекрасно зная, что тогда в живых не останется и супруга — американка еврейского происхождения с британским паспортом.



Но факт остаётся фактом — Алехин выступал на турнирах под флагом со свастикой, играл с немецкими офицерами, давал уроки шахматного мастерства генерал-губернатору Польши Гансу Франку, писал громкие статьи. Он даже получил прозвище Шах-фюрер, а от сотрудничества с нацистами не смог отмыться до конца жизни.



Объяснения Алехина, которые он приводил в своё оправдание, были резко отвергнуты даже теми, с кем он достаточно близко общался.

Еврейские и арийские шахматы

Алехину не простили не столько самого факта сотрудничества с немцами, хотя он вынужден был жить на оккупированной территории и лишь в конце жизни перебрался в Португалию, сколько серии статей под общим названием «Еврейские и арийские шахматы». В этих статьях в 1941-м Алехин провёл исследование, которое было призвано показать отсутствие концептуальной силы и смелости у евреев.



Он противопоставлял наступательную и смелую арийскую манеру игры оборонительной еврейской, основанной на ошибках соперника. Причём в качестве самых ярких шахматистов, проповедующих арийский стиль, Алехин называл русского Николая Чигорина и кубинца Хосе Рауля Капабланку. Чемпион мира предстал ярым антисемитом, который обвинял еврейских шахматистов в приспособленчестве и материальной выгоде во что бы то ни стало.



«Являются ли евреи нацией, особо талантливой в шахматах? Имея за плечами 30-летний опыт, смею ответить на этот вопрос следующим образом: да, евреи обладают высочайшими способностями использовать в шахматах свой разум и практическую сметку. Но еврея, который был бы истинным художником в шахматах, никогда не существовало», — писал Алехин.

Уже после окончания войны Алехин утверждал, что его теоретические заметки о шахматах были серьёзно отредактированы нацистами. Однако его четвёртая и последняя жена Грейс Висхард передала адвокатам шесть рукописей, которые были написаны Алехиным и назывались «Еврейские и арийские шахматы».

Загадочная смерть

После войны Алехин жил в Эшториле, где снимал номер в гостинице «Парк». Одинокий — жена осталась во Франции, и, по большому счёту, нищий.



Он пытался вернуться на мировую шахматную орбиту, но все попытки были жёстко пресечены его коллегами. А в тот момент, когда была достигнута договорённость о проведении в Лондоне матча за звание чемпиона мира между ним и советским гроссмейстером Михаилом Ботвинником, Алехин умер при загадочных обстоятельствах. 23 марта 1946 года исполком ФИДЕ принял решение о проведении матча и отправил телеграмму в Португалию, а на следующее утро тело Алехина было обнаружено в его гостиничном номере.

Он сидел в кресле, рядом с ним на столике была шахматная доска с начальной позицией, а на обеденном столе — пустые тарелки. По официальной версии, в которую не поверил никто, гениальный шахматист подавился куском мяса, застрявшим в дыхательных путях, в газетах писал про стенокардию и сердечную недостаточность. Но даже сын Алехина от первой супруги больше склонялся к версии убийства отца. Врачи, которые делали вскрытие, впоследствии признались, что написали то, что им диктовали, а на самом деле Алехин был убит накануне того дня, когда было обнаружено его тело. Правда, один из врачей говорил об огнестрельном ранении, а другой — об отравлении. И все сходятся на том, что у него был страшный цирроз печение вследствие алкогольной зависимости.



Кто мог стоять за убийством? Эту загадку до сих пор пытаются раскрыть. Версий выдвигается множество — тут и французские участники сопротивления, создавшие специальный отдел по борьбе с пособниками нацизма, и советские спецслужбы, которым был невыгоден матч Алехин — Ботвинник, во избежание конфуза. Правды теперь не узнает никто.

Александр Алехин — шахматный гений, который вывел на небывалую высоту теоретическую подготовку к партиям, придумывал новые дебюты и прославился своей атакующей манерой игры. Гарри Каспаров в своей книге «Мои великие предшественники» называл Алехина одним из тех, кто вдохновлял его на собственные свершения. Потрясающе талантливый шахматист, человек со сложной судьбой и сложным характером стал жертвой того времени, в которое жил.