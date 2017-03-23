Александр Рязанцев: Всем нужно брать пример с команды Карякина

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— Как, на ваш взгляд, развивается программа «Шахматы в школах» и что вы ожидаете от нее в дальнейшем?

— Я очень рад, что в стране при поддержке Российской шахматной федерации развивается проект «Шахматы в школах». Считаю программу очень полезной для общества, так как она позволит повысить интеллектуальный потенциал нашей страны. Она также станет отличной базой для исследований о влиянии занятий шахматами на развитие и адаптацию детей. Например, необходимо внимательно следить за осанкой учащихся и при необходимости корректировать ее. Ведь шахматный урок зачастую идет вместо третьего урока физкультуры и, чтобы не было проблем в будущем, полезен мониторинг здоровья детей. Также было бы хорошо создать базу данных, в которой мы по всей России могли бы отслеживать успеваемость детей, которые занимаются шахматами, сколько раз ребенок болел за год и так далее.

— Александр, как обстоят дела со студенческим спортом?

— Считаю сегодня эту тему актуальной, так как через несколько лет благодаря программе «Шахматы в школе» мы получим большое количество людей, которые захотят связать свою жизнь с шахматами. Уже сейчас у меня постоянно спрашивают, что я думаю о профессии шахматного тренера? Отвечаю, что это профессия очень востребована, дает возможность хорошо зарабатывать и строить карьеру. Поэтому, на мой взгляд, закрытие шахматной кафедры в РГУФКе — это тяжелый удар по будущим тренерам. Сейчас там существует только специализация, что, конечно, не соответствует заслугам кафедры, подготовившей выдающихся гроссмейстеров и тренеров. Первоочередной задачей является восстановление кафедры шахмат и ее традиций. Кстати, у нас в стране много спортивных университетов — Лесгафта, МГАФК, СибГУФК, УралГУФК… При сегодняшнем подъеме популярности нашего вида спорта в любом из этих вузов кафедра шахмат оказалось бы востребованной. Это дало бы толчок развитию студенческого спорта по всей России, и через 4 — 6 лет страна получила бы десятки тренерских кадров. Интерес был бы и у иностранных студентов, которые по возвращении в свою страну повышали бы престиж российской шахматной школы.

— Вы работаете тренером женской сборной. Как считаете, могут ли женщины добиться высоких результатов в мужских турнирах?

— Женщинам сложно соревноваться с мужчинами, но это является следствием гендерных отличий. В каменном веке женщина с детьми сидела у костра, пока мужчина охотился, скажем, на мамонта. Чтобы охота была удачной, мужчине приходилось придумывать ловушки, идти на риск и быстро реагировать на изменения в окружающем мире. Тысячелетиями мужчины лучше справлялись с этими задачами. Наработанные ими качества необходимы для любого вида деятельности. Шахматы — не исключение.

— Что вы думаете о феномене сестер Полгар?

— Его можно сравнить с полетом в космос Валентины Терешковой. Юдит внесла неоценимый вклад в развитие женских шахмат. Первопроходцами здесь были Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе, уже они показали, что можно бороться на равных с мужчинами. Благодаря Полгар сейчас любая девушка, которая занимается шахматами, может видеть: барьеров нет, и надо стараться реализовать свой потенциал. К сожалению, сегодня не многие шахматистки верят, что они смогут бороться с мужчинами на равных….

— После матча на первенство между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным шахматы вышли на новый уровень популярности. Что вы считаете необходимым для дальнейшего продвижения вашего вида спорта?

— Не останавливаться, а продолжать работать в этом направлении. За последние годы прогресс очевидный. Неплохо было бы вывести шахматы на улицы, создать для этого инфраструктуру не только в Москве. Например, нужна программа «Шахматный бульвар» в каждом городе-миллионнике. В центральных парках можно оборудовать шахматные площадки, пропагандировать игру на всех праздниках. Ведь шахматы полезны и для ветеранов. Они могут использоваться как профилактика инсультов и для восстановления после них.

— Какие основные проблемы в современных шахматах?

— Компьютерные подсказки, с которыми нужно бороться очень жестко. Сегодня обычный телефон с установленной шахматной программой может играть в силу гроссмейстера. На турнирах не помешает ввести для читеров штраф, размер которого был бы равен размеру первого приза. Но не надо доводить дело до абсурда. Понятно, что в зале для игры нужно исключить все электронные устройства, но у шахматистов забирают даже механические часы. Этого я понять не могу. Так можно дойти до того, что у мужчин будут изымать запонки и ремни, у женщин — украшения, запретят каблуки — ведь там тоже может быть спрятан передатчик.

— Как бы вы изменили современные шахматы?

— Уменьшение контроля времени и количества турнирных дней просто необходимы. Жизнь убыстряется, и идеальный контроль в классике — 50 минут+30 секунд на ход на всю партию. Нашему виду спорта необходима реклама. В этом плане великолепно работает команда Карякина. О чемпионе мира по блицу, рапиду и участнике матча на первенство планеты говорят сейчас из каждого утюга. Это должно пойти на пользу всему нашему виду спорта.