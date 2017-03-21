Участницам ЧМ-2017 по шахматам в Иране до сих пор не перечислили призовых

По информации издания, организаторы турнира должны были перечислить призовой фонд ($ 450 тыс. + 20%) на счёт Международной шахматной федерации ещё до начала чемпионата, но не сделали этого. Как следствие, теперь ФИДЕ не может расплатиться с шахматистками, что необходимо было сделать не позднее чем две недели после окончания турнира.



Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов пока не дал комментария по этому поводу.