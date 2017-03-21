Участницам ЧМ-2017 по шахматам в Иране до сих пор не перечислили призовых
Участницам чемпионата мира—2017 по шахматам до сих пор не перечислили призовых, сообщают «Новости шахмат».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации издания, организаторы турнира должны были перечислить призовой фонд ($ 450 тыс. + 20%) на счёт Международной шахматной федерации ещё до начала чемпионата, но не сделали этого. Как следствие, теперь ФИДЕ не может расплатиться с шахматистками, что необходимо было сделать не позднее чем две недели после окончания турнира.
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов пока не дал комментария по этому поводу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter