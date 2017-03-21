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21 марта 2017, 22:25 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Участницам ЧМ-2017 по шахматам в Иране до сих пор не перечислили призовых

Участницам чемпионата мира—2017 по шахматам до сих пор не перечислили призовых, сообщают «Новости шахмат».

Участницам чемпионата мира—2017 по шахматам до сих пор не перечислили призовых сообщают Новости шахмат. Увеличить
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По информации издания, организаторы турнира должны были перечислить призовой фонд ($ 450 тыс. + 20%) на счёт Международной шахматной федерации ещё до начала чемпионата, но не сделали этого. Как следствие, теперь ФИДЕ не может расплатиться с шахматистками, что необходимо было сделать не позднее чем две недели после окончания турнира.

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов пока не дал комментария по этому поводу.
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