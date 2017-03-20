Карякин, Алекно и Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты РФ
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. Гроссмейстер Сергей Карякин, бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты Российской Федерации, сообщается на официальном сайте президента России.
Соответствующий указ «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин. Список формируют 40 человек.
«Предложить членам Общественной палаты Российской Федерации, утверждённым настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты Российской Федерации, делегированными от общественных палат субъектов Российской Федерации, приступить к формированию Общественной палаты Российской Федерации в полном составе», — говорится в сообщении.
Указ вступил в силу со дня подписания.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter