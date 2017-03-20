Карякин, Алекно и Винер-Усманова вошли в состав Общественной палаты РФ

Россиянин Александр Грищук стал победителем этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который в понедельник завершился в Объединенных Арабских Эмиратах. Данный форум являлся первым этапом отбора в турнир претендентов на матч против чемпиона мира.