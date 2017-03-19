Карякин: После матча с Карлсеном я стал довольно узнаваемым, даже в бане узнали
Участник матча за звание чемпиона мира по шахматам россиянин Сергей Карякин рассказал о росте популярности своего вида спорта.
«В последнее время шахматы становятся престижным видом спорта, появляются спонсоры, многие вкладывают деньги, проводят турниры.
В советское время на шахматные турниры стояли огромные очереди. Сейчас этот интерес вновь просыпается. После матча за звание чемпиона мира я стал довольно узнаваемым человеком. Ко мне подходят, фотографируются, даже в бане узнали. Люди советуют, как надо играть. Я чувствую отклик от болельщиков, и это очень приятно», — рассказал Карякин в программе «Пока все дома».
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