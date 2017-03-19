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19 марта 2017, 12:36 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Карякин: После матча с Карлсеном я стал довольно узнаваемым, даже в бане узнали

Участник матча за звание чемпиона мира по шахматам россиянин Сергей Карякин рассказал о росте популярности своего вида спорта.

«В последнее время шахматы становятся престижным видом спорта, появляются спонсоры, многие вкладывают деньги, проводят турниры. Топ-шахматисты, входящие в первую десятку рейтинга, зарабатывают хорошо. На самом деле в России очень много любителей шахмат.

В советское время на шахматные турниры стояли огромные очереди. Сейчас этот интерес вновь просыпается. После матча за звание чемпиона мира я стал довольно узнаваемым человеком. Ко мне подходят, фотографируются, даже в бане узнали. Люди советуют, как надо играть. Я чувствую отклик от болельщиков, и это очень приятно», — рассказал Карякин в программе «Пока все дома».
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