Непомнящий и Костенюк возглавят сборные РФ на командном ЧМ по шахматам
Ян Непомнящий и Александра Костенюк возглавляют официальные заявки сборных России, которые в июне выступят на командном чемпионате мира в
Ханты-Мансийске, сообщил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор Российской шахматной федерации (РШФ) Марк Глуховский.
Соревнования пройдут в период с 16 по 28 июня 2017 года.
«Мы отправили в FIDE предварительную заявку сборных России для участия в командном чемпионате мира в
«Капитан мужской сборной России — Андрей Филатов, капитан женской сборной России — Сергей Рублевский», — добавил собеседник агентства.
На чемпионате мира-2015, проходившем в Армении, мужская команда России в составе Александра Грищука, Сергея Карякина, Евгения Томашевского, Яковенко и Витюгова заняла четвертое место. Россиянки на турнире 2015 года, который прошел в Китае, заняли второе место. Состав команды был практически идентичен нынешнему — Костенюк, Гунина, Гиря, Погонина и Александра Горячкина.
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