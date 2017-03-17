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17 марта 2017, 19:35 | Прочие: Шахматы, шашки | Р-Спорт

Непомнящий и Костенюк возглавят сборные РФ на командном ЧМ по шахматам

Ян Непомнящий и Александра Костенюк возглавляют официальные заявки сборных России, которые в июне выступят на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске, сообщил агентству «Р-Спорт» исполнительный директор Российской шахматной федерации (РШФ) Марк Глуховский.

Соревнования пройдут в период с 16 по 28 июня 2017 года.

«Мы отправили в FIDE предварительную заявку сборных России для участия в командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске, — сказал в телефонном разговоре Глуховский. — В состав мужской команды вошли Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов и Эрнесто Инаркиев, а женской — Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Наталья Погонина и Ольга Гиря».

«Капитан мужской сборной России — Андрей Филатов, капитан женской сборной России — Сергей Рублевский», — добавил собеседник агентства.

На чемпионате мира-2015, проходившем в Армении, мужская команда России в составе Александра Грищука, Сергея Карякина, Евгения Томашевского, Яковенко и Витюгова заняла четвертое место. Россиянки на турнире 2015 года, который прошел в Китае, заняли второе место. Состав команды был практически идентичен нынешнему — Костенюк, Гунина, Гиря, Погонина и Александра Горячкина.
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