Президент FIDE рассказал о своей встрече с инопланетянами

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По словам Илюмжинова, его контакт с инопланетянами состоялся в 1997 году в Москве, когда он занимал пост президента Калмыкии.

«Здесь в центре Москвы у меня квартира. Я приехал со встречи, почитал книгу, телевизор посмотрел. Все, лег спать вроде бы. А потом анализировал: сон это или не сон. Может быть, и сон, но, с другой стороны, есть свидетели, которые видели, что меня нет. Я почувствовал, что окно открыто. Балкон. И я должен выйти. И я переместился на корабль, тарелка», — рассказал Илюмжинов в эфире программы «Звезда на Звезде» на телеканале «Звезда».

«Начитавшись фантастических книг, я говорю: «Слушайте, у вас здесь час, а там тысяча лет пройдет. Я вернусь, там совсем другая земля будет. Я не найду тех людей, с которыми я работал, живу». Они говорят: «Нет, нормально». Они были желтого цвета. Я говорю: «Почему вы в контакт не вступите?». Они говорят: «Вы еще не готовы, вы же с муравьями не общаетесь, вы еще на том зачаточном уровне», — сказал Илюмжинов.

Также глава FIDE рассказал о встрече с инопланетянами на тот момент президенту России Борису Ельцину, который выслушал его и заявил: «Ну прилетел, прилетел, иди работай».