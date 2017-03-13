Шахматист Карякин войдет в новый состав Общественной палаты
Российский шахматист, участник матча на первенство мира Сергей Карякин принял приглашение президента России Владимира Путина войти в состав Общественной палаты нового созыва, а три известные компании готовы подписать со спортсменом личные рекламные контракты.
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Общественная палата осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и избирается раз в три года. Срок полномочий действующей Общественной палаты пятого созыва истекает в этом году. По закону 40 мест в палате достаются гражданам, которых утверждает указом президент. Таким образом, Карякин сможет представлять интересы граждан в новом составе органа.
На своей странице в социальной сети шахматист опубликовал фото приглашения президента.
«В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 “Об Общественной палате” предлагаю вам войти в новый состав Общественной палаты России»,
— говорится в письме президента, опубликованном Карякиным.
Чуть позже чемпиона мира по блицу объявил о своем согласии.
«Я принимаю предложение по нескольким причинам.
я как
Например, есть прекрасный проект «Шахматы в школах», который поддерживает Московская шахматная федерация и FIDE. Хочется также пропагандировать здоровый образ жизни, семейные ценности. В целом, учитывая, что предложение поступило недавно, мы сейчас прорабатываем план, чтобы ответственно подойти к этой должности. Для меня это новый вызов, я никогда не занимался общественной деятельностью, но, учитывая, что я везде пытаюсь достичь максимальных высот, мне будет очень интересно этим заняться!
Единственный недостаток — это отсутствие свободного времени,
но тем интереснее будет совмещать эти деятельности, — цитирует шахматиста ТАСС.
Менеджер Карякина Кирилл Зангалис отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что спортсмен сможет совместить работу в Общественной палате и подготовку, а также выступление в шахматных турнирах.
«Мне нечего добавить к уже известным фактам. Сергей действительно получил письмо и дал согласие. Он уже говорил о том, что будет совмещать два рода деятельности, хотя прекрасно понимает, что это будет даваться нелегко», — сказал Зангалис.
Популярность Карякина резко выросла после матча за звание чемпиона мира по шахматам с норвежцем Магнусом Карлсеном. 16-й чемпион мира считался безоговорочным фаворитом задолго до поединка, однако Карякин смог навязать борьбу более именитому сопернику и даже не короткое время вышел вперед в счете. Тем не менее, Карлсену удалось восстановить равновесие, а затем победить на
Вернувшись из
Недавно российский шахматист стал лицом известного банка и снялся в рекламном ролике, продолжив ряд знаменитых спортсменов, подписавших с ним контракт.
До Карякина в рекламе банка снимались форвард мадридского «Реала» и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, а также один из лучших хоккеистов мира Александр Овечкин.
Сейчас у Карякина есть целый ряд личных спонсорских контрактов с различными компаниями, что в недавнем прошлом сложно было предположить в связи с не слишком высокой популярностью шахмат на тот момент.
Менеджер шахматиста сообщил «Газете.Ru», что готовятся к подписанию еще несколько контрактов.
«Это очень престижно, потому что, начиная с 90-х годов, в России не было в тренде шахматистов.
То, что известный банк выбрал из всех спортсменов Карякина — это большой успех всех шахмат.
Ведь Роналду и Овечкина можно смело назвать одними из лучших, а может быть даже и лучшими в своем деле. Теперь в этом ряду есть шахматист Карякин. Это наше достижение, потому что мы с 2011 года боролись за место на полосах газет, за рекламу в соцсетях, а многие тогда над нами смеялись, не понимая, что делать с шахматами.
А теперь у Сергея уже есть пять спонсоров и еще три контракта стоят на подписи: это известная нефтедобывающая компания, букмекерская контора, а также всемирно известный автоконцерн, — заключил Зангалис.
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