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13 марта 2017, 12:54 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Карякин согласился войти в новый состав Общественной палаты

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин принял предложение президента РФ Владимира Путина войти в новый состав Общественной палаты (ОП). Об этом он сообщил ТАСС.

Гроссмейстер заявил что как <nobr>шахматист-профессионал</nobr> считает необходимым популяризовать шахматы где бы ни находился. Увеличить
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Ранее в понедельник стало известно, что Путин предложил вице-чемпиону мира по шахматам 2016 года войти в новый состав ОП.

«Я принимаю предложение по нескольким причинам. Во- первых, я очень уважаю Владимира Владимировича Путина и как сильного президента, и как человека, который многое делает для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает шахматистов. Поэтому, учитывая, что предложение я получил лично от него, отказываться считаю неправильным. Во-вторых, я как шахматист-профессионал считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился», — сказал Карякин.

«Самое логичное, это конечно популяризация шахмат и спорта в целом. Например, есть прекрасный проект “Шахматы в школах”, который поддерживает Московская шахматная федерация и FIDE. Хочется также пропагандировать здоровый образ жизни, семейные ценности. В целом, учитывая, что предложение поступило недавно, мы сейчас прорабатываем план, чтобы ответственно подойти к этой должности», — добавил гроссмейстер.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Ранее секретарь палаты Александр Бречалов сообщил, что с 2017 года ОП будет формироваться по-новому, будет исключено интернет-голосование при формировании третьей части ОП.

«Для меня это новый вызов, я никогда не занимался общественной деятельностью, но, учитывая, что я везде пытаюсь достичь максимальных высот, мне будет очень интересно этим заняться! Единственный недостаток — это отсутствие свободного времени, все-таки я являюсь действующим спортсменом и представляю Россию на самых престижных соревнованиях, но тем интереснее будет совмещать эти деятельности», — добавил Карякин.
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Шахматист Карякин получил предложение войти в состав Общественной палаты

Шахматист Карякин получил предложение войти в состав Общественной палаты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил вице-чемпиону мира по шахматам 2016 года Сергею Карякину войти в новый состав Общественной палаты (ОП). Об этом говорится в тексте письма, которое Карякин опубликовал в своем Twitter.
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