Карякин согласился войти в новый состав Общественной палаты
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин принял предложение президента РФ Владимира Путина войти в новый состав Общественной палаты (ОП). Об этом он сообщил ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее в понедельник стало известно, что Путин предложил
«Я принимаю предложение по нескольким причинам. Во- первых, я очень уважаю Владимира Владимировича Путина и как сильного президента, и как человека, который многое делает для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает шахматистов. Поэтому, учитывая, что предложение я получил лично от него, отказываться считаю неправильным.
«Самое логичное, это конечно популяризация шахмат и спорта в целом. Например, есть прекрасный проект “Шахматы в школах”, который поддерживает Московская шахматная федерация и FIDE. Хочется также пропагандировать здоровый образ жизни, семейные ценности. В целом, учитывая, что предложение поступило недавно, мы сейчас прорабатываем план, чтобы ответственно подойти к этой должности», — добавил гроссмейстер.
Общественная палата действует в России с 2005 года. Ранее секретарь палаты Александр Бречалов сообщил, что с 2017 года ОП будет формироваться
«Для меня это новый вызов, я никогда не занимался общественной деятельностью, но, учитывая, что я везде пытаюсь достичь максимальных высот, мне будет очень интересно этим заняться! Единственный недостаток — это отсутствие свободного времени,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter