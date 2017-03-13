Карякин согласился войти в новый состав Общественной палаты

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Ранее в понедельник стало известно, что Путин предложил вице-чемпиону мира по шахматам 2016 года войти в новый состав ОП.

«Я принимаю предложение по нескольким причинам. Во- первых, я очень уважаю Владимира Владимировича Путина и как сильного президента, и как человека, который многое делает для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает шахматистов. Поэтому, учитывая, что предложение я получил лично от него, отказываться считаю неправильным. Во-вторых, я как шахматист-профессионал считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился», — сказал Карякин.

«Самое логичное, это конечно популяризация шахмат и спорта в целом. Например, есть прекрасный проект “Шахматы в школах”, который поддерживает Московская шахматная федерация и FIDE. Хочется также пропагандировать здоровый образ жизни, семейные ценности. В целом, учитывая, что предложение поступило недавно, мы сейчас прорабатываем план, чтобы ответственно подойти к этой должности», — добавил гроссмейстер.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Ранее секретарь палаты Александр Бречалов сообщил, что с 2017 года ОП будет формироваться по-новому, будет исключено интернет-голосование при формировании третьей части ОП.