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13 марта 2017, 11:37 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Шахматист Карякин получил предложение войти в состав Общественной палаты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил вице-чемпиону мира по шахматам 2016 года Сергею Карякину войти в новый состав Общественной палаты (ОП). Об этом говорится в тексте письма, которое Карякин опубликовал в своем Twitter.

<nobr>Вице-чемпион</nobr> мира по шахматам получил соответствующее письмо от президента РФ Владимир Путина. Увеличить
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«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 “Об Общественной палате Российской Федерации” предлагаю Вам войти в новый состав Общественной палаты», — говорится в письме.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели — помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти.

Ранее секретарь палаты Александр Бречалов сообщил, что с 2017 года ОП будет формироваться по-новому, будет исключено интернет-голосование при формировании третьей части ОП.

Карякин в 2016 году в матче за звание чемпиона мира по шахматам на тай-брейке уступил норвежцу Магнусу Карлсену.
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