Шахматист Карякин получил предложение войти в состав Общественной палаты
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил
вице-чемпиону мира по шахматам 2016 года Сергею Карякину войти в новый состав Общественной палаты (ОП). Об этом говорится в тексте письма, которое Карякин опубликовал в своем Twitter.
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«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 “Об Общественной палате Российской Федерации” предлагаю Вам войти в новый состав Общественной палаты», — говорится в письме.
Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели — помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти.
Ранее секретарь палаты Александр Бречалов сообщил, что с 2017 года ОП будет формироваться
Карякин в 2016 году в матче за звание чемпиона мира по шахматам на
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