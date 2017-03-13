Шахматист Карякин получил предложение войти в состав Общественной палаты

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«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 “Об Общественной палате Российской Федерации” предлагаю Вам войти в новый состав Общественной палаты», — говорится в письме.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели — помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Москва, Кремль. <a href="https://t.co/RfkhRNcuyl">pic.twitter.com/RfkhRNcuyl</a></p>— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) <a href="https://twitter.com/SergeyKaryakin/status/841194157502824448">13 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее секретарь палаты Александр Бречалов сообщил, что с 2017 года ОП будет формироваться по-новому, будет исключено интернет-голосование при формировании третьей части ОП.