Илюмжинов: Матч за женскую шахматную корону может пройти в Сингапуре или Гонконге

В пятницу в Иране завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. Победительницей стала Тань Чжунъи, которая на тай-брейке победила украинку Анну Музычук. Цзюй Вэньцзюнь в ноябре прошлого года стала победительницей женской серии «Гран-при ФИДЕ». Матч за шахматную корону между китаянками запланирован на 2018 год. В числе претендентов на проведение матча назывался российский Ханты-Мансийск.

«Где пройдет следующий матч, еще неизвестно. На следующей неделе начнем думать. Но, возможно, как и у мужчин, в Азии. Может быть, в Сингапуре или Гонконге», — сказал Илюмжинов.

Ранее глава FIDE сообщил ТАСС, что Япония и Сингапур претендуют на проведение следующего матча за звание чемпиона мира по шахматам среди мужчин, который пройдет в 2018 году.