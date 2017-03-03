Илюмжинов: Матч за женскую шахматную корону может пройти в Сингапуре или Гонконге
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч между чемпионкой мира по шахматам китаянкой Тань Чжунъи и ее соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь, которая стала победителем серии «Гран-при», могут принять Сингапур или Гонконг. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
В пятницу в Иране завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. Победительницей стала Тань Чжунъи, которая на
«Где пройдет следующий матч, еще неизвестно. На следующей неделе начнем думать. Но, возможно, как и у мужчин, в Азии. Может быть, в Сингапуре или Гонконге», — сказал Илюмжинов.
Ранее глава FIDE сообщил ТАСС, что Япония и Сингапур претендуют на проведение следующего матча за звание чемпиона мира по шахматам среди мужчин, который пройдет в 2018 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter