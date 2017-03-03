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3 марта 2017, 22:00 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов: Матч за женскую шахматную корону может пройти в Сингапуре или Гонконге

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч между чемпионкой мира по шахматам китаянкой Тань Чжунъи и ее соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь, которая стала победителем серии «Гран-при», могут принять Сингапур или Гонконг. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

В пятницу в Иране завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. Победительницей стала Тань Чжунъи, которая на тай-брейке победила украинку Анну Музычук. Цзюй Вэньцзюнь в ноябре прошлого года стала победительницей женской серии «Гран-при ФИДЕ». Матч за шахматную корону между китаянками запланирован на 2018 год. В числе претендентов на проведение матча назывался российский Ханты-Мансийск.

«Где пройдет следующий матч, еще неизвестно. На следующей неделе начнем думать. Но, возможно, как и у мужчин, в Азии. Может быть, в Сингапуре или Гонконге», — сказал Илюмжинов.

Ранее глава FIDE сообщил ТАСС, что Япония и Сингапур претендуют на проведение следующего матча за звание чемпиона мира по шахматам среди мужчин, который пройдет в 2018 году.
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МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женский чемпионат мира по шахматам в Тегеране получился красочным в том числе и потому, что участницы проводили партии в платках. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
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