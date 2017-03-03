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3 марта 2017, 20:02 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Илюмжинов: Участие шахматисток в платках добавило красок ЧМ в Тегеране

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женский чемпионат мира по шахматам в Тегеране получился красочным в том числе и потому, что участницы проводили партии в платках. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

Участницы турнира были вынуждены играть в хиджабах согласно иранским законам.

«Поначалу была критика, что девушки были вынуждены играть в платках, но потом к этому привыкли, и каждый день шахматистки надевали новый платок. Это добавляло красок. Отмечу, что матч был организован на высоком уровне. Питание, проживание участников — все было идеально», — отметил Илюмжинов.

«Я через пять минут буду вручать корону новой чемпионке мира, награждать участниц матча. Атмосфера царит теплая, дружественная. И так было на протяжении всего матча», — добавил Илюмжинов.

Чемпионкой мира стала китаянка Тань Чжунъи, которая на тай-брейке победила украинку Анну Музычук — 1,5:0,5.
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МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Победа китайской шахматистки Тань Чжунъи на чемпионате мира в Тегеране — настоящая сенсация. Такое мнение ТАСС высказал эксперт, шахматный аналитик Сергей Шипов.
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