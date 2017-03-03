Илюмжинов: Участие шахматисток в платках добавило красок ЧМ в Тегеране

Участницы турнира были вынуждены играть в хиджабах согласно иранским законам.

«Поначалу была критика, что девушки были вынуждены играть в платках, но потом к этому привыкли, и каждый день шахматистки надевали новый платок. Это добавляло красок. Отмечу, что матч был организован на высоком уровне. Питание, проживание участников — все было идеально», — отметил Илюмжинов.

«Я через пять минут буду вручать корону новой чемпионке мира, награждать участниц матча. Атмосфера царит теплая, дружественная. И так было на протяжении всего матча», — добавил Илюмжинов.