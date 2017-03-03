Эксперт: Победа китаянки Тань Чжунъи на ЧМ по шахматам стала настоящей сенсацией
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Победа китайской шахматистки Тань Чжунъи на чемпионате мира в Тегеране — настоящая сенсация. Такое мнение ТАСС высказал эксперт, шахматный аналитик Сергей Шипов.
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Тань Чжунъи на
«Победа Тань Чжунъи — это сенсация. До начала чемпионата она не была фаворитом, эксперты включали ее во второй десяток претендентов, не выше. Есть более авторитетные и более сильные шахматистки. Китаянка совершила настоящий подвиг», — отметил Шипов.
«Нужно учитывать еще и то, что у нее было много тай- брейков, она потратила огромное количество нервной энергии. Тань Чжунъи показала себя стойким бойцом с крепким характером, да и удача была на ее стороне», — добавил собеседник ТАСС.
По словам Шипова, Музычук была фаворитом финала. «Для нее это большое горе, потому что по всем шахматным показателям она обязана была становиться чемпионкой мира», — подчеркнул Шипов.
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