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3 марта 2017, 16:58 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Эксперт: Победа китаянки Тань Чжунъи на ЧМ по шахматам стала настоящей сенсацией

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Победа китайской шахматистки Тань Чжунъи на чемпионате мира в Тегеране — настоящая сенсация. Такое мнение ТАСС высказал эксперт, шахматный аналитик Сергей Шипов.

По словам Сергея Шипова фаворитом финала была украинка Анна Музычук была фаворитом финала. Увеличить
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Тань Чжунъи на тай-брейке (партии с укороченным контролем времени) победила украинку Анну Музычук — 1,5:0,5.

«Победа Тань Чжунъи — это сенсация. До начала чемпионата она не была фаворитом, эксперты включали ее во второй десяток претендентов, не выше. Есть более авторитетные и более сильные шахматистки. Китаянка совершила настоящий подвиг», — отметил Шипов.

«Нужно учитывать еще и то, что у нее было много тай- брейков, она потратила огромное количество нервной энергии. Тань Чжунъи показала себя стойким бойцом с крепким характером, да и удача была на ее стороне», — добавил собеседник ТАСС.

По словам Шипова, Музычук была фаворитом финала. «Для нее это большое горе, потому что по всем шахматным показателям она обязана была становиться чемпионкой мира», — подчеркнул Шипов.
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