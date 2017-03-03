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3 марта 2017, 10:41 | Прочие: Шахматы, шашки | Vesti.kz

Жансая Абдумалик первой из шахматисток Казахстана получила звание мужского международного мастера

Жансая Абдумалик стала первой девушкой из Казахстана, которой присвоено звание мужского международного мастера по шахматам, сообщает chessnews.info.

Она входит в ТОП-50 мирового рейтинга. Увеличить
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Это звание казахстанской шахматистке было присвоено на президентском совете ФИДЕ.

Добавим, что Абдумалик является женским гроссмейстером и входит в ТОП-50 мирового рейтинга. Ранее она также была признана самой красивой шахматисткой Евразии.

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