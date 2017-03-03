Жансая Абдумалик первой из шахматисток Казахстана получила звание мужского международного мастера

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Это звание казахстанской шахматистке было присвоено на президентском совете ФИДЕ.

Добавим, что Абдумалик является женским гроссмейстером и входит в ТОП-50 мирового рейтинга. Ранее она также была признана самой красивой шахматисткой Евразии.