Рауф Мамедов: Такой шахматной Москвы я не видел никогда

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Кубок Группы компаний «Регион» является одним из самых известных блицтурниров в мире, на который год от года сильнейшие «блицоры» планеты. Призовой фонд форума составил 20 000 евро. В нынешнем году стартовый лист возглавили такие гроссмейстеры, как вице-чемпион мира, действующий чемпион мира по блицу Сергей Карякин, бронзовый призер чемпионата мира по блицу Даниил Дубов, действующий чемпион России по блицу Владислав Артемьев (все — Россия), чемпион Европы по блицу 2015 года Рауф Мамедов (Азербайджан), сильнейший шахматист Грузии Баадур Джобава и другие ведущие шахматисты.

Конечно, настоящим событием стало участие Карякина, к которому в России сейчас приковано пристальное внимание. Однако игра у Сергея не заладилась. Блиц — это отчасти шахматная лотерея. И если в этот день у тебя, как говорится, не пошло, то даже чемпиону мира трудно исправить ситуацию.

Тон соревнованию задали Антон Коробов и Рауф Мамедов. И если Мамедов сумел в личной дуэли Коробова обыграть — 1,5−0,5, то другим соперникам Антон противостоял более удачно и уверенно занял первое место. Рауф финишировал вторым, бронза у российского гроссмейстера Даниила Дубова.

— Я всегда с удовольствием приезжаю в Москву, — сказал корреспонденту «СЭ» Мамедов. — В «Аэрофлоте» играю уже 15 раз, то есть не пропустил ни одного турнира. Может быть, это своеобразный рекорд. А в этот раз привез в столицу России и свою талантливую ученицу Нармин Халафову. И могу с гордостью сказать, что она великолепно выступила в турнире «Б». Помимо того, что прибавила к рейтингу почти 50 пунктов, выполнила мужскую норму международного мастера, взяв первый женский приз. То есть здесь на меня легла двойная нагрузка. И могу сказать, что в принципе выступлением доволен.

— А как вам организация блица от компании «Регион»?

— Все прошло на самом высоком уровне. Для меня блиц — это святое. Можно сказать, что молниеносные шахматы — моя стихия. Лучший результат — входил в пять лучших игроков мира. И я рассчитывал на победу. Но мой товарищ Антон Коробов провел просто выдающийся турнир, разорвав всех соперников. Несмотря на то, что я выиграл у него личный матч, — 1,5−0,5 (хотя Мамедов упустил победу во второй партии, позволив сопернику соскочить на ничью), Коробов не расстроился и действовал предельно сильно.

— Вы проиграли всего одну партию…

— Да! Кстати, это было мое единственное поражение за 27 поединков, как в классику, так и в блиц. Но вполне мог и не уступать китайцу Ю Янги. Думаю, что если бы этого не случилось, то взял бы первый приз.

— А как вам удается совмещать работу профессионального шахматиста и тренера?

— Дело в том, что многие гроссмейстеры являются помощниками. Это нормальная практика. Мне нравится работать с молодыми и талантливыми ребятами, передавать опыт. И каждую партию Нармин я проносил через сердце, переживал, даже больше, чем за себя.

— Почему, на ваш взгляд, так неудачно выступил Сергей Карякин? Все теперь от него ждут в России только побед.

— Думаю, что не было Магнуса — не было мотивации (смеется). На самом деле это действительно так. Карякин привык играть с элитными гроссмейстерами, здесь не было Карлсена, Грищука, Непомнящего и других, я понимаю Сергея, настроиться было очень тяжело. Но то, сколько сегодня приехало камер федерального телевидения именно на Карякина — уже его большая победа. Раньше нас так не баловали московские журналисты. Сергей поднял шахматы в России на совершенно другой уровень. Я так много раз бывал в Москве, но первый раз вижу такую потрясающую атмосферу.

Кубок Группы компаний «Регион». 1. Антон Коробов (Украина) — 15,5 очков из 18 возможных. 2. Рауф Мамедов (Азербайджан) — 13,5. 3. Даниил ДУБОВ — 13.

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