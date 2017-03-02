Рауф Мамедов: Такой шахматной Москвы я не видел никогда
В четверг в гостинице «Космос» состоялся международный блицтурнир на Кубок Группы компаний «Регион». В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов.
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Кубок Группы компаний «Регион» является одним из самых известных блицтурниров в мире, на который год от года сильнейшие «блицоры» планеты. Призовой фонд форума составил 20 000 евро. В нынешнем году стартовый лист возглавили такие гроссмейстеры, как
Конечно, настоящим событием стало участие Карякина, к которому в России сейчас приковано пристальное внимание. Однако игра у Сергея не заладилась. Блиц — это отчасти шахматная лотерея. И если в этот день у тебя, как говорится, не пошло, то даже чемпиону мира трудно исправить ситуацию.
Тон соревнованию задали Антон Коробов и Рауф Мамедов. И если Мамедов сумел в личной дуэли Коробова обыграть — 1,5−0,5, то другим соперникам Антон противостоял более удачно и уверенно занял первое место. Рауф финишировал вторым, бронза у российского гроссмейстера Даниила Дубова.
— Я всегда с удовольствием приезжаю в Москву, — сказал корреспонденту «СЭ» Мамедов. — В «Аэрофлоте» играю уже 15 раз, то есть не пропустил ни одного турнира. Может быть, это своеобразный рекорд. А в этот раз привез в столицу России и свою талантливую ученицу Нармин Халафову. И могу с гордостью сказать, что она великолепно выступила в турнире «Б». Помимо того, что прибавила к рейтингу почти 50 пунктов, выполнила мужскую норму международного мастера, взяв первый женский приз. То есть здесь на меня легла двойная нагрузка. И могу сказать, что в принципе выступлением доволен.
— А как вам организация блица от компании «Регион»?
— Все прошло на самом высоком уровне. Для меня блиц — это святое. Можно сказать, что молниеносные шахматы — моя стихия. Лучший результат — входил в пять лучших игроков мира. И я рассчитывал на победу. Но мой товарищ Антон Коробов провел просто выдающийся турнир, разорвав всех соперников. Несмотря на то, что я выиграл у него личный матч, — 1,5−0,5 (хотя Мамедов упустил победу во второй партии, позволив сопернику соскочить на ничью), Коробов не расстроился и действовал предельно сильно.
— Вы проиграли всего одну партию…
— Да! Кстати, это было мое единственное поражение за 27 поединков, как в классику, так и в блиц. Но вполне мог и не уступать китайцу Ю Янги. Думаю, что если бы этого не случилось, то взял бы первый приз.
— А как вам удается совмещать работу профессионального шахматиста и тренера?
— Дело в том, что многие гроссмейстеры являются помощниками. Это нормальная практика. Мне нравится работать с молодыми и талантливыми ребятами, передавать опыт. И каждую партию Нармин я проносил через сердце, переживал, даже больше, чем за себя.
— Почему, на ваш взгляд, так неудачно выступил Сергей Карякин? Все теперь от него ждут в России только побед.
— Думаю, что не было Магнуса — не было мотивации (смеется). На самом деле это действительно так. Карякин привык играть с элитными гроссмейстерами, здесь не было Карлсена, Грищука, Непомнящего и других, я понимаю Сергея, настроиться было очень тяжело. Но то, сколько сегодня приехало камер федерального телевидения именно на Карякина — уже его большая победа. Раньше нас так не баловали московские журналисты. Сергей поднял шахматы в России на совершенно другой уровень. Я так много раз бывал в Москве, но первый раз вижу такую потрясающую атмосферу.
Кубок Группы компаний «Регион». 1. Антон Коробов (Украина) — 15,5 очков из 18 возможных. 2. Рауф Мамедов (Азербайджан) — 13,5. 3. Даниил ДУБОВ — 13.
НА БЛАГО РОССИЙСКОГО СПОРТА
— Рад, что в очередной раз мы провели этот удивительный шахматный турнир, — отметил генеральный директор ГК «Регион» Сергей Менжинский. — Я от души поздравляю победителей — лучших из лучших, тех, кого выбрала игра. Уверен, что шахматы близки любому интеллектуальному труду. И нам, финансистам, более чем
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