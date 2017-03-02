Победительница женского ЧМ по шахматам в Тегеране определится на тай-брейке

Таким образом, счёт в противостоянии остался равным — 2−2.



Первую партию спортсменки завершили вничью, во второй партии сильнее была представительница Поднебесной, а третья партия осталась за Музычук.



Чемпионка мира определится на тай-брейке, который состоится в пятницу, 3 марта. Победительница помимо титула получит призовые в размере $ 60 тыс.