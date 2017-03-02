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2 марта 2017, 17:44 | Прочие: Шахматы, шашки | Чемпионат.com

Победительница женского ЧМ по шахматам в Тегеране определится на тай-брейке

Украинка Анна Музычук в четвёртой партии финала женского чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране, чёрными фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи.

Таким образом, счёт в противостоянии остался равным — 2−2.

Первую партию спортсменки завершили вничью, во второй партии сильнее была представительница Поднебесной, а третья партия осталась за Музычук.

Чемпионка мира определится на тай-брейке, который состоится в пятницу, 3 марта. Победительница помимо титула получит призовые в размере $ 60 тыс.
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