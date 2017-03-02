Победительница женского ЧМ по шахматам в Тегеране определится на тай-брейке
Украинка Анна Музычук в четвёртой партии финала женского чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране, чёрными фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи.
Таким образом, счёт в противостоянии остался равным — 2−2.
Первую партию спортсменки завершили вничью, во второй партии сильнее была представительница Поднебесной, а третья партия осталась за Музычук.
Чемпионка мира определится на
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