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2 марта 2017, 17:10 | Прочие: Шахматы, шашки | УНИАН

Музычук сыграла вничью в четвертой партии финала ЧМ по шахматам

Судьба титула решится в пятницу на тай-брейке, в партиях с укороченным контролем времени.

Судьба титула решится в пятницу на <nobr>тай-брейке</nobr> в партиях с укороченным контролем времени. Увеличить
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В Тегеране (Иран) завершилась последняя четвертая партия финального матча за титул чемпионки мира по шахматам, в которой украинка Анна Музычук сыграла вничью с Тань Чжунъи из Китая, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка играла черными фигурами и смогла отразить натиск соперницы, заключив мирное соглашение после 24-го хода китаянки.

Таким образом, основной матч завершился вничью — 2:2. Судьба титула чемпиона мира будет решена в пятницу на тай-брейке.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.

Ранее, в 1/32 финала из борьбы выбыла Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке — Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.
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