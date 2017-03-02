Музычук сыграла вничью в четвертой партии финала ЧМ по шахматам
Судьба титула решится в пятницу на
тай-брейке, в партиях с укороченным контролем времени.
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В Тегеране (Иран) завершилась последняя четвертая партия финального матча за титул чемпионки мира по шахматам, в которой украинка Анна Музычук сыграла вничью с Тань Чжунъи из Китая, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка играла черными фигурами и смогла отразить натиск соперницы, заключив мирное соглашение после 24-го хода китаянки.
Таким образом, основной матч завершился вничью — 2:2. Судьба титула чемпиона мира будет решена в пятницу на
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.
Ранее, в 1/32 финала из борьбы выбыла Наталья Жукова, в 1/16 на
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