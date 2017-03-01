Россиянин Федосеев одержал победу на шахматном фестивале «Аэрофлот Опен»

В среду в девятом туре россиянин сыграл вничью с соотечественником Никитой Витюговым.

Крупный открытый фестиваль на призы российской авиакомпании проводился в 15-й раз, общий призовой фонд на сей раз составляет €140 тысяч, победитель турнира А получит €18 тысяч. Специальные призы также достанутся лучшим среди ветеранов (старше 60 лет), юниоров (до 18 лет) и женщин. По традиции победитель получит право в июле сыграть в супертурнире в германском Дортмунде.

Впервые фестиваль «Аэрофлот Опен» прошел в российской столице в 2002 году, в разные годы основной турнир выигрывали Сергей Рублевский, Баадур Джобава, Ян Непомнящий. В 2013 году в рамках фестиваля турнир по быстрым шахматам выиграл недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин, а год назад победа досталась Евгению Наеру, который по дополнительным показателям опередил Бориса Гельфанда из Израиля.