Украинка Музычук сравняла счет в финале чемпионата мира по шахматам

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В первой партии спортсменки сыграли вничью, во второй победу одержала представительница Китая. Общий счет в матче стал равным — 1,5:1,5.