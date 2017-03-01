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1 марта 2017, 18:20 | Прочие: Шахматы, шашки | ТАСС

Украинка Музычук сравняла счет в финале чемпионата мира по шахматам

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Украинская шахматистка Анна Музычук белыми фигурами одержала победу над китаянкой Тань Чжунъи в третьей партии финала женского чемпионата мира, который проходит в Тегеране.

Следующая партия финала пройдет 2 марта. Увеличить
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В первой партии спортсменки сыграли вничью, во второй победу одержала представительница Китая. Общий счет в матче стал равным — 1,5:1,5.

Всего финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE). Следующая партия финала пройдет 2 марта. В случае равного счета шахматистки сыграют тай-брейк.
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