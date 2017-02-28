Смагин: Грищук выиграл этап Гран-при за счет настроя на максимальный результат
Российский гроссмейстер Александр Грищук победил на первом этапе серии
Гран-при FIDE в Шардже (ОАЭ) благодаря стремлению к достижению максимального спортивного результата, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.
Грищук в турнире, завершившемся в понедельник в ОАЭ, набрал 5,5 очка из 9 возможных и занял первое место по дополнительным показателям.
«Александр молодец, и победа в турнире важна для него, он показал, что был настроен на максимальный спортивный результат, и добился его, — сказал по телефону Смагин. — Турнир был очень вязкий, с огромным количеством ничьих. А Александр нашел в себе внутренние силы побороться за победу в двух важных партиях, в которых мог спокойно согласиться на ничью, и выиграл их».
«С другой стороны, сама атмосфера турнира, в котором царило чрезмерное миролюбие, могла сказаться и на нем, — добавил собеседник агентства. — Но, к счастью, не сказалась. Первый этап
Второй этап серии пройдет в Москве
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