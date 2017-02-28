Смагин: Грищук выиграл этап Гран-при за счет настроя на максимальный результат

Грищук в турнире, завершившемся в понедельник в ОАЭ, набрал 5,5 очка из 9 возможных и занял первое место по дополнительным показателям.

«Александр молодец, и победа в турнире важна для него, он показал, что был настроен на максимальный спортивный результат, и добился его, — сказал по телефону Смагин. — Турнир был очень вязкий, с огромным количеством ничьих. А Александр нашел в себе внутренние силы побороться за победу в двух важных партиях, в которых мог спокойно согласиться на ничью, и выиграл их».

«С другой стороны, сама атмосфера турнира, в котором царило чрезмерное миролюбие, могла сказаться и на нем, — добавил собеседник агентства. — Но, к счастью, не сказалась. Первый этап Гран-при в целом же оставил неоднозначное впечатление. Возможно, не такие серьезные стимулы заложены в серии. Турнир, на мой взгляд, не удался».