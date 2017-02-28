Тань Чжунъи вышла вперед в счете в финале ЧМ по шахматам с Музычук
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Китайская шахматистка Тань Чжунъи одержала победу над украинкой Анной Музычук во второй партии финала женского чемпионата мира, который проходит в Тегеране.
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В первой партии спортсменки сыграли вничью. Общий счет в матче — 1,5:0,5 в пользу Тань Чжунъи.
Всего финалистки проведут четыре партии с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE). Следующая партия финала пройдет 1 марта.
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