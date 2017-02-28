Карякин поднялся на восьмую строчку в рейтинге FIDE
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин поднялся с девятой на восьмую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
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В активе Карякина 2873 очка. Другой российский шахматист, Владимир Крамник сохранил четвертую строчку (2811).
Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2838), вторым идет американец Уэсли Со (2822), третьим — его соотечественник Фабиано Каруана (2817).
В первой пятерке женского рейтинга изменений не произошло.
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